घने बालों वाली महिलाएं बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल, दिखते हैं बेहतरीन

बालों की देखभाल में सबसे ज्यादा दिक्कत घने बालों वाली महिलाओं को आती है क्योंकि उनके लिए बालों के प्रोडक्ट्स और हेयरस्टाइल चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि, घने बालों वाली महिलाओं के लिए कई ऐसे हेयरस्टाइल हैं, जो न केवल आसान हैं, बल्कि काफी खूबसूरत भी दिखते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हेयरस्टाइल के बारे में बताते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाए जा सकते हैं।

#1 लो ट्विस्टेड बन लो ट्विस्टेड बन एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बालों को नीचे की तरफ मोड़ना होगा और फिर इसे घुमाते हुए बांधना होगा। इस हेयरस्टाइल में आप हल्के हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल सेट रहें। यह हेयरस्टाइल न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा बल्कि आरामदायक भी रहेगा और पूरे दिन आपके बालों को सही रखेगा।

#2 मेसी बन मेसी बन एक बहुत ही चलन में और आरामदायक हेयरस्टाइल है। इसमें आपको अपने बालों को हल्का सा कर्ल करना होता है ताकि यह प्राकृतिक लगे। इसके लिए आप अपने बालों को हल्का सा कर्ल करें और फिर इसे ऊपर की तरफ बांध लें। इस हेयरस्टाइल में आप हेयर पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल सेट रहें और ज्यादा बनावटी न लगे। यह हेयरस्टाइल रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है।

#3 ब्रेडेड हाफ-अप स्टाइल ब्रेडेड हाफ-अप स्टाइल एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो आपके चेहरे को फ्रेम करेगा और आपको बेहद खूबसूरत दिखाएगा। इसके लिए आपको अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा सामने लाना होगा और उसे चोटी बना लेना होगा। बाकी बालों को खुला छोड़ दें या फिर हल्का सा घुमा लें। इस हेयरस्टाइल में आप हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल सेट रहें और ज्यादा बनावटी न लगे।

#4 फ्रेंच ब्रेडेड बन फ्रेंच ब्रेडेड बन एक क्लासिक हेयरस्टाइल है, जो हमेशा फैशन में रहता है। इसमें सबसे पहले आपको अपने बालों को फ्रेंच ब्रेड बनाना होगा और फिर इसे हल्का-सा खुला छोड़ते हुए पीछे बांधना होगा ताकि यह प्राकृतिक लगे। इस हेयरस्टाइल में आप हेयर पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बाल सेट रहें और ज्यादा बनावटी न लगे। यह हेयरस्टाइल न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा बल्कि आरामदायक भी रहेगा और पूरे दिन आपके बालों को सही रखेगा।