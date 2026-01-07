बालों को स्टाइल करते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

बालों को स्टाइल करना एक कला है, लेकिन इस दौरान कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनसे हमारा लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल हमेशा खूबसूरत और स्वस्थ रहें। सही तरीके से बालों की देखभाल करने और स्टाइलिंग करते समय इन गलतियों से बचने से आप अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं।

#1 गीले बालों पर स्टाइलिंग करना गीले बालों पर स्टाइलिंग करना एक आम गलती है, जिसे हमें टालना चाहिए। गीले बालों पर हेयरड्रायर या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से बाल कमजोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। हमेशा बाल धोने के बाद उन्हें तौलिये से हल्का सुखाएं और फिर किसी हीट प्रोटेक्चटर का इस्तेमाल करें। इसके बाद हीट स्टाइलिंग उपकरणों का उपयोग करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनका लुक भी बेहतरीन होगा।

#2 गलत कंघी का चयन बालों को कंघी करना आसान लगता है, लेकिन गलत कंघी चुनने पर यह एक बड़ी गलती हो सकती है। मोटे दांत वाली कंघी गीले बालों को सुलझाने में मदद करती हैं, जबकि पतली दांत वाली कंघी सूखे बालों को सुलझाने में बेहतर होती हैं। इसलिए हमेशा अपने बालों के प्रकार और स्थिति के अनुसार सही कंघी का चयन करें ताकि आपके बाल उलझे न और उनका स्टाइल भी अच्छा दिखे।

#3 रोजाना शैंपू करना रोजाना शैंपू करना भी एक बड़ी गलती है, जिससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं। हर दिन शैंपू करने से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे हो जाते हैं। इसलिए हफ्ते में दो-तीन बार ही शैंपू करना बेहतर होता है। इसके अलावा गुनगुने पानी का उपयोग करें क्योंकि यह बालों की प्राकृतिक तेल को बनाए रखता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। इस तरह आपके बाल मजबूत और चमकदार बने रहेंगे।

