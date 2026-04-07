बाल तैलीय हो गए हैं तो बना सकती हैं ये 4 हेयर स्टाइल, लगेंगी सुंदर

जब बाल तैलीय हो जाते हैं तो बाहर जाना महिलाओं के लिए समस्या बन जाता है। ऐसे में महिलाएं कई हेयर स्टाइल अपनाने से भी कतराती हैं, क्योंकि बाल चपटे दिखाई देते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे हेयर स्टाइल भी हैं, जो ग्रीसी हेयर को छिपाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं, जो तैलीय बालों पर अच्छे लग सकते हैं और उन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#1 साइड जूड़ा अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप साइड जूड़ा बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों को साइड से बांट लें, फिर सिर के पिछले हिस्से में छोटे-छोटे हिस्से बनाकर उन्हें हल्के हाथों से मरोड़ें। अब मरोड़े गए हिस्से को एक-दूसरे के ऊपर रखकर पिन से बांधें। इसके बाद सिर के पिछले हिस्से से शुरू करते हुए सभी मरोड़े गए हिस्सों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर पिन से बांधें।

#2 ऊंची चोटी अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ऊंची चोटी बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों को कंघी से सुलझाएं और फिर उन्हें ऊपर की ओर उठाकर एक चोटी बनाएं। इसके बाद बालों को रबर बैंड से बांध लें। अब चोटी को ढीला छोड़ दें, ताकि वह ग्रीसी बालों को छिपा सके। आप चाहें तो चोटी के नीचे वाले हिस्से को घुंघराला भी बना सकती हैं। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

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#3 गूंथा हुआ जूड़ा अगर आपके बाल लंबे और घने हैं तो आप गूंथा हुआ जूड़ा बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों को कंघी से सुलझाएं और फिर उन्हें 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। अब पहले हिस्से को हाथों से गूंथें, फिर दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के ऊपर रखकर पिन से बांधें। इसी तरह तीसरे हिस्से को भी पहले के ऊपर रखकर पिन से बांध लें। सिर के पिछले हिस्से से शुरू करते हुए हिस्सों को पिन से बांधें।

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