हीट स्टाइलिंग उपकरणों से बालों को बचाने के तरीके

हीट स्टाइलिंग उपकरणों से बालों को हो सकता है नुकसान, इन 5 तरीकों से बचें

लेखन अंजली 06:22 pm Nov 23, 202606:22 pm

क्या है खबर?

आजकल के फैशन ट्रेंड्स में बालों को हीट स्टाइल करना बहुत आम हो गया है। चाहे वह कर्लिंग आयरन हो या स्ट्रेटनिंग आयरन, ये उपकरण बालों को मनचाहा लुक देने में मदद करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। हीट स्टाइलिंग उपकरणों का बार-बार इस्तेमाल करने से बाल रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं। आइए हीट स्टाइलिंग उपकरणों के इस्तेमाल से बालों को होने वाले नुकसान और उनसे बचाव के तरीके जानते हैं।