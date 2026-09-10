हाइकिंग ट्रेल चुनते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

हाइकिंग ट्रेल चुनते समय उसकी दूरी और कठिनाई का ध्यान रखना जरूरी है।

नए हाइकर्स के लिए आसान और कम दूरी वाली ट्रेल्स सबसे सही होती हैं। इससे आपको अनुभव मिलेगा और आप अपनी क्षमता को समझ पाएंगे।

अगर आप पहले से अनुभवी हैं, तो अपनी सेहत और सहनशक्ति के अनुसार थोड़ी कठिन ट्रेल चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि ट्रेल की दूरी इतनी हो कि आप उसे आराम से तय कर सकें और ज्यादा थकावट महसूस न हो।