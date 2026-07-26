हेमोफिलिया के लक्षण और अन्य जरूरी बातें

हेमोफिलिया: जानिए इस दुर्लभ रक्तस्रावी रोग के लक्षण और अन्य जरूरी बातें

लेखन सयाली 01:50 pm Jul 26, 202601:50 pm

क्या है खबर?

हेमोफिलिया एक दुर्लभ रक्तस्रावी समस्या है, जिसमें शरीर में खून को रोकने वाले तत्व कम होते हैं। इसके कारण चोट लगने पर खून का बहना रुक नहीं पाता है। यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह पुरुषों में अधिक देखी जाती है। इस लेख में हम आपको हेमोफिलिया के लक्षण, कारण, पहचान और इलाज के बारे में बताएंगे। इन्हें जानकर आप स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकेंगे।