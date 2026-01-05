जिम जाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है फिटनेस का खेल

जिम में एक्सरसाइज करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर अगर आप जिम में नए हैं तो गलतियां करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने का सही तरीका पता नहीं होता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो जिम में एक्सरसाइज करते समय नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे आपकी फिटनेस का खेल बिगड़ सकता है।

#1 एक्सरसाइज को गलत तरीके से करना जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान सबसे बड़ी गलती एक्सरसाइज को गलत तरीके से करना है। इससे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। सही तरीके से की गई एक्सरसाइज से मांसपेशियों पर दबाव एकसाथ पड़ता है, जबकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज से मांसपेशियों पर एकसाथ दबाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा गलत एक्सरसाइज करने से चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

#2 शरीर को तैयार करना न भूलें जिम में एक्सरसाइज करने से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग ऐसा नहीं करते हैं और सीधा मशीन पर चढ़ जाते हैं। इससे शरीर पर काफी दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शरीर को तैयार करना न भूलें। इसके लिए आप हल्की दौड़ या खिंचाव कर सकते हैं। इससे आपका शरीर तैयार हो जाएगा और आप सुरक्षित तरीके से एक्सरसाइज कर सकेंगे।

#3 एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की गलत तकनीक अपनाना एक्सरसाइज करते समय सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते समय सांस लेने की तकनीक को ठीक से नहीं अपनाते हैं तो इससे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए जब भी आप कोई भारी वजन उठाएं तो सांस छोड़ें और जब वजन उठाएं तो सांस अंदर लें। ऐसा करने से आपको एक्सरसाइज करने का पूरा फायदा मिलेगा और आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकेंगे।

#4 जिम में ज्यादा देर तक रहना अगर आप जिम में ज्यादा देर तक रहकर एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ज्यादा देर तक जिम में रहना उतना लाभदायक नहीं होता, जितना कि रोजाना थोड़ी देर तक जिम में एक्सरसाइज करना। दरअसल, लंबे समय तक एक्सरसाइज करने से शरीर में तनाव हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादा देर तक जिम में न रहें।