मानसून के दौरान आरामदायक पैटियो बनाने के लिए टिप्स, जहां बैठकर ले सकेंगे बारिश का मजा

#3

फिसलन से बचाव करें

बारिश के कारण पैटियो का फर्श फिसलन भरा हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ऐसी टाइल्स या रबर मैट का उपयोग कर सकते हैं, जो फिसलन को कम करें। ये न केवल फिसलन को कम करेंगे, बल्कि आपके पैटियो को आकर्षक भी बनाएंगे। इसके अलावा कुछ पौधे भी लगा सकते हैं, जो मिट्टी के जरिए पानी को सोखने में मदद करेंगे और फिसलन को कम करेंगे। फर्श को अपनी पसंद के हिसाब से ही सजाएं।