मानसून के दौरान आरामदायक पैटियो बनाने के लिए टिप्स, जहां बैठकर ले सकेंगे बारिश का मजा
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बारिश और नमी के कारण जीवनशैली प्रभावित होती है। इस मौसम में पैटियो एक ऐसा स्थान हो सकता है, जहां आप बारिश का आनंद लेते हुए भी सूखे रह सकते हैं। पैटियो घर से सटा हुआ, पक्का किया हुआ बाहरी रहने का स्थान होता है। आइए घर की सजावट के कुछ टिप्स जानते हैं, जिनसे आप मानसून में अपने पैटियो को आरामदायक और आकर्षक बना सकते हैं।
#1
छत पर छतरी लगाएं
एक मजबूत और बड़ा छाता आपके पैटियो को बारिश से बचाने में मदद कर सकता है। यह न केवल आपको सूखा रखेगा, बल्कि आपके पैटियो को सुंदरता भी देगा। आप अलग-अलग रंगों और आकारों के छाते चुन सकते हैं, जो आपके पैटियो की सजावट से मेल खाते हों। इसके अलावा, आप हल्की सजावट भी कर सकते हैं, जिससे आपका पैटियो और भी आकर्षक लगेगा। छाते के नीचे 2 सोफे या कुर्सियां रखें।
#2
पानी की निकासी का इंतजाम करें
पैटियो पर पानी जमा होने से बचाने के लिए अच्छी पानी निकासी का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप छोटे गड्ढे बना सकते हैं, जो पानी को बाहर निकाल सकें। इसके अलावा आप यहां पर कुछ पौधे भी लगा सकते हैं, जो मिट्टी के जरिए पानी को सोखने में मदद करेंगे। इस तरह आप बारिश के पानी से अपने पैटियो को सुरक्षित रख सकते हैं और गिरने से बच सकते हैं।
#3
फिसलन से बचाव करें
बारिश के कारण पैटियो का फर्श फिसलन भरा हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ऐसी टाइल्स या रबर मैट का उपयोग कर सकते हैं, जो फिसलन को कम करें। ये न केवल फिसलन को कम करेंगे, बल्कि आपके पैटियो को आकर्षक भी बनाएंगे। इसके अलावा कुछ पौधे भी लगा सकते हैं, जो मिट्टी के जरिए पानी को सोखने में मदद करेंगे और फिसलन को कम करेंगे। फर्श को अपनी पसंद के हिसाब से ही सजाएं।
#4
आरामदायक फर्नीचर चुनें
आरामदायक फर्नीचर आपके पैटियो के अनुभव को और बेहतर बना सकता है। आप ऐसे फर्नीचर चुन सकते हैं, जो बारिश में भी खराब न हों और साफ-सफाई में आसान हों। प्लास्टिक या रतन के फर्नीचर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुशन भी रख सकते हैं, जो आरामदायक हों और बारिश के पानी से जल्दी सूख जाएं। इस तरह आपके पैटियो पर बैठना और समय बिताना और भी आनंददायक होगा।