बालकनी पर उगाएं ये 5 खाने योग्य फूल, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
क्या आप जानते हैं कि कुछ फूल खाने योग्य होते हैं? ये फूल न केवल सलाद में ताजगी और स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। इन फूलों में जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे खाने योग्य फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी बालकनी पर आसानी से उगा सकते हैं और अपने सलाद को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
गुलाब के फूल
गुलाब के फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि ये खाने योग्य भी होते हैं।
गुलाब की पंखुड़ियों में जरूरी विटामिन होता है, जो हमारी त्वचा के लिए अच्छा है और शरीर की रक्षा करने में मदद करता है।
इनका उपयोग आप अपने सलाद में कर सकते हैं या फिर गुलाब की चाय बना सकते हैं।
गुलाब की पंखुड़ियों को सूखा कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आप इसका सालभर आनंद ले सकते हैं।
#2
रोजमेरी फूल
रोजमेरी एक सुगंधित पौधा होता है, लेकिन इसके फूल भी खाने योग्य होते हैं।
इसके फूलों का उपयोग आप अपने व्यंजनों में कर सकते हैं या फिर इन्हें सुगंधित बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
रोजमेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा यह पाचन के लिए भी फायदेमंद है और शरीर की सुरक्षा को बढ़ाता है।
#3
कैलेंडुला फूल
कैलेंडुला को मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। यह फूल सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
इसे आप अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चेहरे के लिए पैक बनाने के लिए कर सकते हैं।
कैलेंडुला की पत्तियों का उपयोग आप घावों को जल्दी भरने, जलन कम करने और त्वचा की सूजन घटाने के लिए भी कर सकते हैं।
#4
सूरजमुखी के फूल
सूरजमुखी के फूल न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनका उपयोग सलाद में करने से उसका स्वाद भी बढ़ जाता है।
इनका उपयोग करने से आपके सलाद में एक खास ताजगी और स्वादिष्टता जुड़ती है, जिससे आपका खाना और भी लजीज बन जाता है।
इन फूलों को उगाना भी आसान है और ये कम देखभाल मांगते हैं। आप इन्हें अपनी बालकनी पर आसानी से उगा सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं।
#5
गुड़हल के फूल
गुड़हल के फूल भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखते हैं। ये फूल भी सलाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गुड़हल के फूलों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
इनका सेवन करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और त्वचा की चमक बढ़ती है।
गुड़हल के फूलों का चाय या काढ़े के रूप में सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और ये आपके सलाद को भी खास बनाएंगे।