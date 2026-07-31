फैट बर्निंग के लिए बहुत लाभदायक है ग्रीन टी, जानिए 5 आसान रेसिपी
क्या है खबर?
ग्रीन टी में मौजूद खास तत्व शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होती है। ग्रीन टी का सेवन न केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि यह शरीर को तरोताजा भी रखता है। यहां हम आपको ग्रीन टी की कुछ आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।
#1
पुदीने की ग्रीन टी
पुदीने की ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ ताजे पुदीने के पत्ते डालें और इसे 5-10 मिनट तक पकने दें।
इसके बाद इसे कप में छानकर डालें और इसमें शहद या नींबू का रस मिलाकर पिएं। पुदीने की ग्रीन टी न केवल ताजगी देती है बल्कि पेट की समस्याओं को भी सुधारती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
इसे सुबह या शाम किसी भी समय पिया जा सकता है।
#2
अदरक वाली ग्रीन टी
अदरक वाली ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक डालें और इसे 5-7 मिनट तक पकने दें।
इसके बाद इसमें ग्रीन टी बैग डालें और 2-3 मिनट तक पकने दें। अब इसे कप में छानकर डालें और इसमें शहद मिलाकर पिएं।
अदरक की ग्रीन टी न केवल ताजगी देती है बल्कि पेट की समस्याओं को भी सुधारती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
#3
नींबू और शहद वाली ग्रीन टी
नींबू और शहद वाली ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें एक ग्रीन टी बैग डालें और 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाकर पिएं।
यह पेय न केवल ताजगी देता है बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे सुबह या शाम किसी भी समय पिया जा सकता है।
#4
तुलसी की ग्रीन टी
तुलसी की ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5-7 मिनट तक पकने दें।
अब इसमें एक चम्मच ग्रीन टी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। इसे कप में छानकर डालें और इसमें शहद मिलाकर पिएं। तुलसी की ग्रीन टी शरीर को साफ करने में मदद करती है, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है।
#5
दालचीनी की ग्रीन टी
दालचीनी की ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें एक टुकड़ा दालचीनी डालें और 5 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद इसमें एक चम्मच ग्रीन टी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। इसे कप में छानकर डालें और इसमें शहद मिलाकर पिएं।
दालचीनी की ग्रीन टी शरीर की ऊर्जा को तेज करती है, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है।
इन सभी रेसिपी को अपनाकर आप अपनी डाइट को मजेदार बना सकते हैं।