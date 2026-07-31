फैट बर्निंग के लिए बहुत लाभदायक है ग्रीन टी, जानिए 5 आसान रेसिपी

पुदीने की ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ ताजे पुदीने के पत्ते डालें और इसे 5-10 मिनट तक पकने दें।

इसके बाद इसे कप में छानकर डालें और इसमें शहद या नींबू का रस मिलाकर पिएं। पुदीने की ग्रीन टी न केवल ताजगी देती है बल्कि पेट की समस्याओं को भी सुधारती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

इसे सुबह या शाम किसी भी समय पिया जा सकता है।