ग्रीन टी, ब्लैक टी या हर्बल टी: क्या है स्वास्थ्य के लिए बेहतर?
क्या है खबर?
चाय का सेवन कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। भारत में चाय की कई तरह की किस्में हैं, जिनमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये तीनों चाय सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन इनमें से कौन-सी चाय सबसे ज्यादा फायदेमंद है? इस लेख में हम इन तीनों चायों के पोषण तत्वों और उनके सेहत पर पड़ने वाले फायदों की तुलना करेंगे ताकि सही चुनाव करने में मदद मिले।
#1
ग्रीन टी के फायदे
ग्रीन टी को कम तापमान पर सुखाया जाता है, जिससे इसमें खास तत्वों की मात्रा अधिक होती है।
ये तत्व शरीर से हानिकारक कणों को दूर करते हैं और गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ग्रीन टी शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में भी सहायक होती है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसमें कैफीन की मात्रा भी कम होती है, जो इसे हल्का और आरामदायक बनाती है।
#2
ब्लैक टी के गुण
ब्लैक टी को ज्यादा ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है। यह चाय ऊर्जा बढ़ाने और थकान दूर करने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा ब्लैक टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं।
ब्लैक टी का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।
#3
हर्बल टी के लाभ
हर्बल टी पौधों, फूलों या जड़ों से बनाई जाती है, जिसमें कैफीन नहीं होता। यह अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के लिए लाभकारी हो सकती है।
उदाहरण के लिए पुदीने की हर्बल टी पाचन शक्ति को सुधार सकती है, जबकि कैमोमाइल हर्बल टी तनाव कम करने में मददगार हो सकती है। अदरक वाली हर्बल टी सर्दी-खांसी से राहत दिला सकती है।
इसके अलावा हर्बल टी में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है।
चयन
कौन-सी चाय चुनें?
अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चाय सबसे ज्यादा फायदेमंद है?
अगर आप कैफीन से बचना चाहते हैं तो ग्रीन टी या हर्बल टी चुनें। वजन घटाने के लिए भी ये दोनों ही बेहतर विकल्प हैं, वहीं ऊर्जा बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए ब्लैक टी का सेवन करें।
दिल की सेहत के लिए भी ब्लैक टी फायदेमंद है। सेहत के नजरिए से ग्रीन टी सबसे बेहतर है।