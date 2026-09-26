ग्रीन टी बनाम ब्लैक टी बनाम हर्बल टी

ग्रीन टी, ब्लैक टी या हर्बल टी: क्या है स्वास्थ्य के लिए बेहतर?

लेखन अंजली 11:38 am Sep 26, 202611:38 am

क्या है खबर?

चाय का सेवन कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। भारत में चाय की कई तरह की किस्में हैं, जिनमें ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये तीनों चाय सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन इनमें से कौन-सी चाय सबसे ज्यादा फायदेमंद है? इस लेख में हम इन तीनों चायों के पोषण तत्वों और उनके सेहत पर पड़ने वाले फायदों की तुलना करेंगे ताकि सही चुनाव करने में मदद मिले।