हरी प्याज से बनाएं ये व्यंजन

खाने में स्वाद और पोषक तत्व जोड़ सकती है हरी प्याज, जानिए इसके इस्तेमाल के तरीके

लेखन अंजली 03:53 pm Jul 28, 202603:53 pm

क्या है खबर?

हरी प्याज एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इसे सलाद या सूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई अन्य व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है? आइए आज हम आपको हरी प्याज से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे।