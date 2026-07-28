खाने में स्वाद और पोषक तत्व जोड़ सकती है हरी प्याज, जानिए इसके इस्तेमाल के तरीके
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हरी प्याज एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इसे सलाद या सूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कई अन्य व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है? आइए आज हम आपको हरी प्याज से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे।
#1
हरी प्याज के परांठे
हरी प्याज के परांठे एक बेहतरीन नाश्ता है, जो आपके दिन की शुरुआत ताजगी और ऊर्जा से भर सकता है।
इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई हरी प्याज, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी अजवाइन मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर घी या तेल लगाकर सेंक लें।
इन परांठों को दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।
#2
हरी प्याज का पुलाव
अगर आप पुलाव पसंद करते हैं तो इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल करके देखिए।
इसके लिए चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें।
यह पुलाव बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे आप किसी भी सब्जी या रायते के साथ खा सकते हैं।
#3
हरी प्याज की चटनी
हरी प्याज की चटनी एक अनोखा स्वादिष्ट साथी हो सकता है, जिसे आप किसी भी स्नैक्स या भोजन के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए हरी प्याज को धोकर काट लें, फिर इसे मिक्सर में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू का रस और नमक के साथ पीस लें।
इस चटनी को आप समोसा, पकौड़े या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने का मजा बढ़ा देगा।
#4
हरी प्याज का सूप
सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है और हरी प्याज का सूप इसमें चार चांद लगा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले हरी प्याज को बारीक काट लें, फिर एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें मैदा भूनें। अब इसमें दूध डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसमें कटी हुई हरी प्याज डालें और नमक-मिर्च मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।
इस सूप को गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#5
हरी प्याज की सब्जी
हरी प्याज की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर आदि मसाले डालें। अब इसमें कटे हुए आलू डालें और थोड़ी देर पकने दें, फिर इसमें कटी हुई हरी प्याज डालें और नमक-मिर्च मिलाकर अच्छी तरह पकाएं।
इस सब्जी को रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है।