हरा सेब बनाम लाल सेब

हरा सेब या लाल सेब? जानिए त्वचा को प्राकृतिक निखार देने में क्या है बेहतरीन

लेखन अंजली 05:23 pm Jun 30, 202605:23 pm

क्या है खबर?

सेब एक ऐसा फल है, जो न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। सेब के दो प्रमुख प्रकार होते हैं- हरा और लाल। हरे सेब में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जबकि लाल सेब में फाइबर और पोटेशियम अधिक होता है। इस लेख में हम दोनों प्रकार के सेब के फायदों की तुलना करेंगे ताकि आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए सही विकल्प चुन सकें।