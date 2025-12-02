रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए ग्रीस दुनिया में सबसे अच्छी जगह, जानें कारण

अगर आप रिटायरमेंट के बाद विदेश में बसने की सोच रहे हैं तो इसके लिए ग्रीस को चुनना बेहतर हो सकता है। मासिक पत्रिका और इंटरनेशनल लिविंग वेबसाइट के वार्षिक वैश्विक सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) सूचकांक के अनुसार, ग्रीस साल 2026 में रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए सबसे अच्छा देश है। यह देश अपनी किफायती जीवनशैली, सुलभ निवास विकल्पों और उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करामे के कारण इस सूची के शीर्ष पर है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

सूचकांक इन कारणों के आधार पर चुने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ देश यह सूचकांक जीवनयापन की लागत, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, आवास के बेहतरीन विकल्पों, वीजा नियमों, जलवायु परिस्थितियों और एकीकरण में आसानी जैसे कारकों के आधार पर संभावित सेवानिवृत्ति स्थलों का मूल्यांकन करता है और इस सूची में ग्रीस ने पहला स्थान प्राप्त किया। पर्यटकों का कहना है कि वे ग्रीस की किफायती जीवनशैली, अस्पतालों और हवाई अड्डों जैसी आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं।

पनामा वीजा कैटेगरी के मामले में पनामा ने प्राप्त किया पहला स्थान इस सूची की सेवानिवृत्त वीजा कैटेगरी में पनामा शीर्ष पर रहा। यह देश अपने पेंशनेडो कार्यक्रम के कारण लंबे समय से अमेरिकी सेवानिवृत्त लोगों के बीच पसंदीदा रहा है, जो मनोरंजन, परिवहन, हवाई किराए, चिकित्सा सेवाओं आदि पर छूट प्रदान करता है। इंटरनेशनल लिविंग के मुताबकि, पनामा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गुणवत्ता के मामले में अमेरिका को टक्कर देती है। बता दें कि अमेरिका के मुकाबले पनामा में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही किफायती कीमत में मिल सकती हैं।

कोस्टा रिका कोस्टा रिका अपनी जलवायु के कारण शीर्ष स्थान पर रहा इस सूची की जलवायु श्रेणी में कोस्टा रिका पहले स्थान पर रहा। यह देश अपनी एक-चौथाई भूमि को वर्षावन के रूप में संरक्षित करता है और अपनी 99 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करता है। इसका निकोया प्रायद्वीप दुनिया के पांच 'ब्लू जोन' में से एक है, जो अपने निवासियों की दीर्घायु के लिए जाना जाता है। रिटायरमेंट के बाद इस देश में रहने पर स्वास्थ्य स्थिति काफी बेहतर हो सकती है।

