प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है ग्रीस, यहां जरूर करें इन 4 मंदिर के दर्शन

ग्रीस अपने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। यहां के मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वास्तुकला और कला के बेहतरीन उदाहरण भी हैं। ये मंदिर प्राचीन ग्रीक सभ्यता की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो ग्रीस के ये प्राचीन मंदिर आपके लिए एक आदर्श यात्रा स्थल हो सकते हैं। आइए ग्रीस के 4 प्रमुख प्राचीन मंदिरों के बारे में जानते हैं।

#1 पार्थेनन मंदिर एथेंस में स्थित पार्थेनन मंदिर को प्राचीन ग्रीस का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। यह मंदिर देवी एथेना को समर्पित है, जो एथेंस की संरक्षक देवी मानी जाती थीं। इस मंदिर की निर्माण शैली डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन शैली का मिश्रण है। पार्थेनन मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्रकारी आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां की वास्तुकला और कला की बेहतरीन मिसाल देखने लायक है।

#2 डेल्फी का अपोलो मंदिर डेल्फी का अपोलो मंदिर प्राचीन ग्रीस के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान अपोलो को समर्पित था, जो भविष्यवाणी करने वाले ओरकल के लिए प्रसिद्ध था। डेल्फी का अपोलो मंदिर प्राचीन ग्रीक सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यहां आने वाले पर्यटक इस मंदिर की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहां आ कर आपको सुकून का अनुभव होगा।

Advertisement

#3 एथेंस का ज्यूस मंदिर एथेंस का ज्यूस मंदिर प्राचीन ग्रीस का एक प्रमुख धार्मिक स्थल था, जो भगवान ज्यूस को समर्पित था। प्राचीन यूनानी धर्म के अनुसार वह देवताओं के राजा और आकाश व बिजली के सर्वोच्च देवता हैं। उन्हें सर्वशक्तिमान, न्याय के रक्षक और अन्य देवताओं के पिता माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन ग्रीक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहां की विशालकाय मूर्तियां और सुंदर नक्काशी आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

Advertisement