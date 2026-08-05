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आप घर पर भी बना सकते हैं ग्रेनोला, जानिए बिना चीनी वाली पौष्टिक रेसिपी
घर पर ग्रेनोला बनाने की रेसिपी

आप घर पर भी बना सकते हैं ग्रेनोला, जानिए बिना चीनी वाली पौष्टिक रेसिपी

लेखन सयाली
Aug 05, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

ग्रेनोला एक पौष्टिक स्नैक है, जिसे आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको बिना चीनी के ग्रेनोला बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत एक सेहतमंद स्नैक के साथ कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम प्राकृतिक मिठास का उपयोग करेंगे, जिससे आपको मिठास का असली स्वाद मिलेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा।

सामग्रियां

ग्रेनोला बनाने के लिए जरूरी चीजें

ग्रेनोला बनाने के लिए आपको ओट्स, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, नारियल का टुकड़ा, दालचीनी पाउडर, वनीला का अर्क, घी और किशमिश जैसी चीजों की जरूरत होगी।

ये सभी चीजें न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं।

इनका उपयोग करके आप एक ऐसा ग्रेनोला बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा।

#1

ओट्स को भूनें

सबसे पहले ओट्स को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें ओट्स डालकर उन्हें मध्यम आंच पर भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं।

इसे लगातार चलाते रहें, ताकि ओट्स जलें नहीं और समान रूप से भुनें। भूनते समय इसमें दालचीनी पाउडर डालें, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

भुने हुए ओट्स को एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वे ठंडे हो सकें।

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#2

मेवों और बीजों को भूनें

अब बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज को भी हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें इन सभी मेवों और बीजों को डालकर मध्यम आंच पर भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं।

इन्हें लगातार चलाते रहें, ताकि ये जलें नहीं और समान रूप से भूनें। भुने हुए मेवों और बीजों को एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वे ठंडे हो सकें।

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#3

ग्रेनोला मिश्रण तैयार करें

अब एक बड़े बर्तन में भुने हुए ओट्स, नट्स और बीजों को मिलाएं। इसमें थोड़ा वनीला का अर्क डालें, जिससे मिश्रण को एक अच्छी सुगंध मिलेगी।

इसके बाद इसमें किशमिश डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें समान रूप से मिल जाएं। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे एक प्लेट में फैलाएं, ताकि यह ठंडा हो सके और सेट हो सके।

इस तरह आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक ग्रेनोला तैयार हो जाएगा।

#4

ग्रेनोला का सेवन कैसे करें?

आपका बिना चीनी वाला ग्रेनोला तैयार है। इसे आप सुबह के नाश्ते में या किसी भी समय स्नैक के रूप में खा सकते हैं।

इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में ही रखें, ताकि यह ताजा बना रहे। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

इसमें मौजूद सभी चीजें प्राकृतिक हैं, जिससे आपको मिठास का असली स्वाद मिलेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा।

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