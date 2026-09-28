कांटेदार नाशपाती है एक खास तरह का फल, इससे बनने वाले ये व्यंजन लगते हैं लजीज
क्या है खबर?
कांटेदार नाशपाती एक खास फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहत के लिए फायदेमंद गुणों के लिए जाना जाता है। यह फल कैक्टस पर उगता है और इसके छिलके पर भी कैक्टस की तरह कांटे होते हैं। आइए आज हम आपको कांटेदार नाशपाती से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे और आपकी सेहत के लिए भी लाभकारी होंगे। आइए इनकी रेसिपी जानते हैं।
#1
कांटेदार नाशपाती का रस
कांटेदार नाशपाती का रस एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कांटेदार नाशपाती को छीलकर उसके गूदे को मिक्सर में डालें और अच्छे से पीस लें।
इसके बाद इसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें।
यह रस न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है।
#2
कांटेदार नाशपाती की चटनी
कांटेदार नाशपाती की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कांटेदार नाशपाती को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसे उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाए।
अब इसमें नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। आपकी चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं।
#3
कांटेदार नाशपाती का अचार
अचार तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कांटेदार नाशपाती का अचार खाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले कांटेदार नाशपाती को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर उसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
आपका अनोखा अचार तैयार है, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं।
#4
कांटेदार नाशपाती की मिठाई
कांटेदार नाशपाती की मिठाई एक अनोखी मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कांटेदार नाशपाती का गूदा निकालकर उसे चीनी के साथ पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए।
फिर उसमें इलायची पाउडर मिलाएं और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और ऊपर से काजू-बादाम डालकर सजाएं।
आपकी कांटेदार नाशपाती की मिठाई तैयार है।
#5
कांटेदार नाशपाती का सलाद
सलाद तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कांटेदार नाशपाती का सलाद खाया है? इसके लिए सबसे पहले खीरा, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च आदि सब्जियों को काट लें।
फिर इन सब्जियों में कटे हुए कांटेदार नाशपाती के टुकड़े डालें। ऊपर से नींबू रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
आपका सेहतमंद सलाद तैयार है, जिसे आप रोजाना खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं।