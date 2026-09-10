दूध वाले ओट्स को खाते-खाते हो गए हैं बोर? ओट्स के इन व्यंजनों को करें ट्राई
क्या है खबर?
ओट्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ताकत और पोषण देता है, लेकिन अगर आप रोज एक ही तरीके से ओट्स खा-खाकर थक गए हैं तो इसे अलग-अलग तरीके से बनाकर देखिए। आज हम आपको ओट्स के पांच आसान और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के तरीके बताएंगे, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।
#1
ओट्स का उपमा
उपमा एक हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे ओट्स से बनाना बहुत आसान है।
सबसे पहले ओट्स को धीमी आंच पर हल्का भून लें, फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ते, बारीक कटी हरी मिर्च, चना दाल और उड़द दाल डालें।
जब यह सब हल्का भून जाए तो इसमें भुने हुए ओट्स और पानी डालें। इसे ढककर पकने दें और फिर गर्मागर्म परोसें।
#2
ओट्स की टिक्की
शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन हो तो ओट्स की टिक्की एक बढ़िया विकल्प है।
उबले आलू, गाजर, हरी मटर और प्याज को ओट्स के साथ मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसाले डालें। अब इस मिश्रण से टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इसे हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ खाएं।
#3
ओट्स का चीला
अगर आप जल्दी बनने वाला और पौष्टिक नाश्ता चाहते हैं, तो ओट्स का चीला एक अच्छा विकल्प है।
इसके लिए सूखे ओट्स को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च मिलाएं। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें। तवे पर हल्का तेल लगाकर इस घोल को पतले परत में फैलाएं और दोनों तरफ से सेंक लें। इसे दही या चटनी के साथ खाएं।
#4
ओट्स का खीर
अगर मीठा खाने का मन हो तो ओट्स का खीर जरूर बनाएं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करें। फिर उसमें हल्का भुना हुआ ओट्स डालें और धीमी आंच पर पकने दें। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए सूखे मेवे डालें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसें।
यह खीर स्वाद में तो लाजवाब होती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
ओट्स का डोसा
डोसा एक ऐसा व्यंजन है, जो हर किसी को पसंद आता है। इसे और भी पौष्टिक बनाने के लिए ओट्स का इस्तेमाल करें।
ओट्स को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इसके बाद इसमें दाल का पेस्ट, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसे तवे पर फैलाएं और हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ खाएं।
यह डोसा स्वाद और सेहत दोनों का सही मेल है।