दूध वाले ओट्स को खाते-खाते हो गए हैं बोर? ओट्स के इन व्यंजनों को करें ट्राई

शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन हो तो ओट्स की टिक्की एक बढ़िया विकल्प है।

उबले आलू, गाजर, हरी मटर और प्याज को ओट्स के साथ मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसाले डालें। अब इस मिश्रण से टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

इसे हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ खाएं।