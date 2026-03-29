अहमदाबाद में IPL के मैच देखने जा रहे हैं? इन 4 व्यंजनों का जरूर लें मजा

#1 ढोकला ढोकला एक प्रसिद्ध गुजराती नाश्ता है, जो हल्का और पौष्टिक होता है। इसे चावल और दाल के पीसे हुए मिश्रण से बनाया जाता है, जिसे भाप में पकाया जाता है। ढोकले को नींबू और हरी मिर्च के तड़के वाले सरसों के बीजों से सजाया जाता है। यह सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए आदर्श है। इसके हल्के और स्वादिष्ट टुकड़े किसी भी क्रिकेट मैच के बीच में ताजगी का अहसास दिला सकते हैं।

#2 खांडवी खांडवी एक अनोखा गुजराती नाश्ता है, जिसे बेसन और दही के घोल से बनाया जाता है। इसे पतली-पतली परतों में फैला कर रोल किया जाता है, फिर ऊपर से तड़का लगाया जाता है। यह नाश्ता न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। खांडवी को शाम की चाय या मैच के दौरान खाया जा सकता है, जिससे आपके मुंह का स्वाद बढ़ जाएगा।

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#3 फाफड़ा-जलेबी फाफड़ा और जलेबी का मेल अहमदाबाद की एक खासियत है। फाफड़ा एक कुरकुरे नमकीन नाश्ता है, जबकि जलेबी मीठा व्यंजन है। दोनों का साथ में सेवन करना बहुत ही मजेदार है। फाफड़ा को आमतौर पर नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाया जाता है, जबकि जलेबी मिठाई प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। इन दोनों का मेल किसी भी क्रिकेट मैच के बीच में आपके पेट को भर देगा और आपके स्वादिष्ट अनुभव को बढ़ाएगा।

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