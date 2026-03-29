अहमदाबाद में IPL के मैच देखने जा रहे हैं? इन 4 व्यंजनों का जरूर लें मजा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का शुभारंभ हो चुका है, जिसका देश के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके कई मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले हैं। यहां के स्टेडियम में क्रिकेट का मजा लेने के साथ-साथ कुछ बेहतरीन स्थानीय खाने का भी आनंद लिया जा सकता है। अगर आप पहली बार अहमदाबाद जा रहे हैं तो आपको वहां के इन मशहूर खाने का स्वाद जरूर चखना चाहिए।
#1
ढोकला
ढोकला एक प्रसिद्ध गुजराती नाश्ता है, जो हल्का और पौष्टिक होता है। इसे चावल और दाल के पीसे हुए मिश्रण से बनाया जाता है, जिसे भाप में पकाया जाता है। ढोकले को नींबू और हरी मिर्च के तड़के वाले सरसों के बीजों से सजाया जाता है। यह सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए आदर्श है। इसके हल्के और स्वादिष्ट टुकड़े किसी भी क्रिकेट मैच के बीच में ताजगी का अहसास दिला सकते हैं।
#2
खांडवी
खांडवी एक अनोखा गुजराती नाश्ता है, जिसे बेसन और दही के घोल से बनाया जाता है। इसे पतली-पतली परतों में फैला कर रोल किया जाता है, फिर ऊपर से तड़का लगाया जाता है। यह नाश्ता न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। खांडवी को शाम की चाय या मैच के दौरान खाया जा सकता है, जिससे आपके मुंह का स्वाद बढ़ जाएगा।
#3
फाफड़ा-जलेबी
फाफड़ा और जलेबी का मेल अहमदाबाद की एक खासियत है। फाफड़ा एक कुरकुरे नमकीन नाश्ता है, जबकि जलेबी मीठा व्यंजन है। दोनों का साथ में सेवन करना बहुत ही मजेदार है। फाफड़ा को आमतौर पर नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाया जाता है, जबकि जलेबी मिठाई प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। इन दोनों का मेल किसी भी क्रिकेट मैच के बीच में आपके पेट को भर देगा और आपके स्वादिष्ट अनुभव को बढ़ाएगा।
#4
गुजराती कढ़ी
सबसे पहले एक कटोरे में थोड़ा-सा दही फेंटे, फिर इसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग, दालचीनी पाउडर, थोड़ी-सी चीनी और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद तेल लगे पैन में सरसों के बीज, साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें दही वाला मिश्रण डालकर इसे अच्छे से उबलने दें। मिश्रण को करीब 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अंत में हरे धनिए की कटी हुई पत्तियों से सजाकर गरमागरम परोसें।