दुकान से कुत्ता खरीदने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
कुत्ते को दुकानों से खरीदने का विचार सोच-समझकर करना चाहिए। यह जरूरी है कि आप सही जानकारी और सावधानी के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दें। दुकानें अक्सर आकर्षक विज्ञापनों और आकर्षक दिखावे के जरिए ग्राहकों को लुभाती हैं, लेकिन आपको अपने निर्णय में पूरी तरह से सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि दुकान से कुत्ता खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
स्वास्थ्य जांच कराएं
कुत्ता खरीदने से पहले उसकी सेहत की जांच कराना बहुत जरूरी है। दुकानें कई बार कुत्तों की बीमारी छिपाने की कोशिश करती हैं, इसलिए आपको खुद से उसकी जांच करनी चाहिए।
इसके लिए आप किसी पशु डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर कुत्ते की उम्र, वजन, टीकाकरण की स्थिति और सामान्य सेहत की जानकारी देंगे, जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आप एक स्वस्थ और खुशहाल पालतू जानवर चुन सकें।
#2
माता-पिता की जानकारी लें
कुत्ते का जन्म और पालन-पोषण किस प्रकार हुआ है, यह जानना भी जरूरी है।
दुकान से खरीदे गए कुत्ते अक्सर अनजाने माता-पिता होते हैं, जिससे उनके व्यवहार और सेहत संबंधी समस्याओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।
इसके अलावा माता-पिता की नस्ल भी मायने रखती है क्योंकि उनके जीन असर डाल सकते हैं।
इस जानकारी से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कुत्ता किस नस्ल का होगा और उसकी देखभाल कैसे करनी होगी।
#3
सामाजिककरण पर ध्यान दें
कुत्ते का सामाजिक होना बहुत जरूरी होता है ताकि वह अन्य जानवरों और लोगों के साथ अच्छे से रह सके।
दुकानें अक्सर इस पर ध्यान नहीं देतीं, जिससे कुत्तों में आक्रामकता या डर पैदा हो सकता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुत्ता अन्य जानवरों और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
इससे आप उसके भविष्य की समस्याओं से बच सकते हैं और उसे सही तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं।
#4
खान-पान की जानकारी लें
खान-पान की आदतें जानना भी जरूरी है ताकि आप सही आहार दे सकें। दुकानें अक्सर कुत्तों को सस्ते और अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ खिलाती हैं, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं।
इसलिए आपको यह पता लगाना चाहिए कि कुत्ते को क्या खिलाया गया था और उसकी खाने की आदत कैसी थी।
इससे आप उसे स्वस्थ रखने के लिए सही आहार दे सकेंगे और उसकी सेहत में सुधार ला सकेंगे, जिससे वह अधिक खुश और स्वस्थ रहेगा।
#5
प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त करें
कुत्ते का प्रशिक्षण भी अहम होता है, जो दुकानों से खरीदे गए कुत्तों में कमी हो सकती है।
दुकानें अक्सर बिना प्रशिक्षण वाले कुत्ते बेचती हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि कुत्ते का कितना प्रशिक्षण हुआ है और वह किन-किन चीजों को समझता है।
इससे आप उसके भविष्य की समस्याओं से बच सकते हैं और उसे सही तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं।