दुकान से कुत्ता खरीदने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

कुत्ते का जन्म और पालन-पोषण किस प्रकार हुआ है, यह जानना भी जरूरी है।

दुकान से खरीदे गए कुत्ते अक्सर अनजाने माता-पिता होते हैं, जिससे उनके व्यवहार और सेहत संबंधी समस्याओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।

इसके अलावा माता-पिता की नस्ल भी मायने रखती है क्योंकि उनके जीन असर डाल सकते हैं।

इस जानकारी से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कुत्ता किस नस्ल का होगा और उसकी देखभाल कैसे करनी होगी।