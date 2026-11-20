वाराणसी में आजमाएं ये सांस्कृतिक गतिविधियां

वाराणसी की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 सांस्कृतिक गतिविधियों का जरूर लें मजा

लेखन अंजली 09:30 am Nov 20, 202609:30 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी को काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, गंगा आरती और बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है। यहां की गलियां, घाट और बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने वाले हैं तो इन 5 सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेना न भूलें क्योंकि ये आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं।