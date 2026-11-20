वाराणसी की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 सांस्कृतिक गतिविधियों का जरूर लें मजा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी को काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, गंगा आरती और बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है। यहां की गलियां, घाट और बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने वाले हैं तो इन 5 सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेना न भूलें क्योंकि ये आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं।
#1
गंगा आरती देखें
गंगा आरती वाराणसी की सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली इस आरती में शामिल होना एक अनोखा अनुभव है।
इस दौरान कई पंडित मिलकर मंत्र पढ़ते हुए गंगा नदी को दीप, धूप और फूलों से अर्पित करते हैं। इस दृश्य को देखकर आपको आत्मिक शांति मिलेगी और यह आपकी यात्रा को एक खास अनुभव बना देगा।
यहां की आरती देखने से आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की गहरी समझ मिलेगी।
#2
काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं
काशी विश्वनाथ मंदिर हिन्दू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।
इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे कई बार नष्ट किया गया था, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। यहां का माहौल बहुत पवित्र और धार्मिक है, जो आपको अंदर से एक अलग ही सुकून देगा।
#3
बनारस की गलियों में घूमें
बनारस की गलियां बहुत संकरी और घुमावदार होती हैं, लेकिन इन्हीं गलियों में वाराणसी की असली सुंदरता छिपी हुई है।
यहां आपको पारंपरिक हस्तशिल्प, बनारसी साड़ियां, मिट्टी के बर्तन आदि मिलेंगे। इन गलियों में घूमते हुए आपको वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा।
यहां की दुकानों में जाकर आप स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना देगा।
#4
बंदी माता मंदिर जाएं
बंदी माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, जहां मां बंदी माता की एक अनोखी प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नाव यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है।
इसके अतिरिक्त इस मंदिर में भक्त फूल-माला या प्रसाद की जगह ताला और चाबी चढ़ाते हैं।
यहां आकर आप भारतीय धार्मिकता और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।
#5
बनारसी सिल्क साड़ियों की खरीदारी करें
बनारसी सिल्क साड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हें खरीदना आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। इन साड़ियों की बुनाई बहुत ही बारीकी से की जाती है, जो इन्हें खास बनाती है।
यहां के बाजारों में आपको कई प्रकार की बनारसी साड़ियां मिलेंगी, जिनमें पारंपरिक डिजाइन्स से लेकर आधुनिक डिजाइन्स तक शामिल हैं।
इन साड़ियों को पहनकर आप किसी भी अवसर पर खास दिख सकती हैं।