नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का जरूर करें रुख

नेपाल एक खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह देश भारत के उत्तर में स्थित है और यहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। नेपाल में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए आज हम आपको नेपाल के 5 ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए।

#1 काठमांडू का दरबार चौक काठमांडू का दरबार चौक नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहां आपको पुराने मंदिर, महल और मूर्तियों का संग्रह मिलेगा, जो नेपाल की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। दरबार चौक में हनुमान ढोक महल, काक्वरेल गली और कांतिपुर गली जैसी कई आकर्षक जगहें शामिल हैं। यहां की वास्तुकला और कला देखना एक अनोखा अनुभव है।

#2 पशुपतिनाथ मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की खासियत इसकी अनोखी वास्तुकला और धार्मिक महत्व है। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का माहौल बेहद आध्यात्मिक है। यहां आपको नेपाल की धार्मिक संस्कृति का अनुभव मिलेगा। यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जो जीवनभर याद रहेगा।

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#3 सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर नेपाल के हिमालय क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित इलाका है। यह एवरेस्ट सहित बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसमें ग्लेशियर, घाटियां और पगडंडियां शामिल हैं। यह हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और लाल पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यहां कई शेरपा लोग रहते हैं और तेंगबोचे मठ जैसे बौद्ध स्थलों पर प्रार्थना करते हैं। यहां की यात्रा आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

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#4 चितवन राष्ट्रीय उद्यान चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है, क्योंकि यहां आपको एशियाई हाथी, एक-सींग वाले गेंडे, बाघ और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। चितवन राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करना एक अनोखा अनुभव होता है। यहां आकर आप नेपाल की वन्यजीव संपदा को करीब से देख सकते हैं।