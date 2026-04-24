बेंगलुरु से कोडागु जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

कर्नाटक में स्थित कोडागु एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। अगर आप बेंगलुरु से कोडागु के लिए गाड़ी से यात्रा करने वाले हैं, तो यह सफर आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। इस यात्रा में आपको पहाड़ियां, चाय बागान और झरनें का नजारा देखने को मिलेगा। आइए आज हम आपको इस यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आपका अनुभव और भी बेहतर हो।

#1 बेंगलुरु से कोडागु की दूरी बेंगलुरु से कोडागु की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है। यह यात्रा आप अपनी गाड़ी या बाइक से कर सकते हैं। यहां की सड़कें मुख्य रूप से अच्छी हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में मोड़ आते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। इस दूरी को तय करने में आपको लगभग 6-7 घंटे लग सकते हैं, इसलिए सुबह जल्दी निकलना बेहतर होगा ताकि आप दिन भर का समय यहां बिता सकें और रात को बेंगलुरु लौट सकें।

#2 रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहर बेंगलुरु से कोडागु जाते समय रास्ते में कुछ बड़े शहर पड़ते हैं, जहां आप रुककर खाना खा सकते हैं या आराम कर सकते हैं। इनमें मैसूर, हासन और अरकोनम शामिल हैं। इन शहरों में कई अच्छे खाने-पीने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के सुंदर दृश्यों को देखकर आपकी थकान भी दूर हो जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

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#3 यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतें गाड़ी चलाते समय सुरक्षा सबसे अहम होती है, इसलिए अपनी गाड़ी की अच्छी तरह से जांच कर लें कि ब्रेक्स सही हैं या नहीं, टायर सही से भरे हों, वाइपर काम कर रहे हों आदि। इसके अलावा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत सहायता प्राप्त करें। अगर बारिश हो रही हो तो सावधानी बरतें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में फिसलन हो सकती है। साथ ही रात के समय तेज गति से गाड़ी न चलाएं।

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#4 स्थानीय आकर्षण देखें कोडागु पहुंचकर आप वहां कई आकर्षक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जिनमें एबी फॉल्स, राजा सीट, ताला कावेरी आदि शामिल हैं। एबी फॉल्स एक खूबसूरत झरना है, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। राजा सीट एक सुंदर दृश्य स्थल है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। ताला कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।