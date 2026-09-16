जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

जंगल में कैंपिंग करने से पहले सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह चुनें जहां पानी आसानी से मिल सके और जहां से बाहर निकलना आसान हो।

इसके अलावा वहां के मौसम और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी रखें ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहें।

अगर संभव हो तो पहले से बुकिंग कर लें ताकि कोई दिक्कत न हो और आप आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकें।