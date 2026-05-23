गोवा की यात्रा के दौरान इन 5 गलतियों से बचें, नहीं होगा सफर खराब

गोवा एक खूबसूरत जगह है, जहां की यात्रा हर किसी के लिए यादगार होती है। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारा अनुभव थोड़ा खराब हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको अपनी गोवा यात्रा के दौरान करने से बचना चाहिए ताकि आपका अनुभव और भी अच्छा हो सके। इन गलतियों से बचकर आप अपनी यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं।

#1 सही समय पर यात्रा न करना गोवा की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है। नवंबर से फरवरी तक का समय गोवा जाने के लिए सही माना जाता है क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और बारिश का खतरा नहीं रहता। गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है और उमस भी ज्यादा होती है, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सही समय पर गोवा जाएं ताकि आपका अनुभव बेहतर हो।

#2 पहले से बुकिंग न करना पहले से बुकिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है, खासकर जब आप लोकप्रिय जगहों पर जा रहे हों जैसे कि बागा बीच या कैंडोलिम बीच। अगर आप बिना किसी योजना के जाएंगे तो आपको सही ठहरने की जगह मिलना मुश्किल हो सकता है और कीमतें भी अधिक हो सकती हैं। इसके अलावा छुट्टियों के मौसम में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे आपके लिए ठहरने की जगह ढूंढना और महंगा पड़ सकता है। इसलिए पहले से बुकिंग कर लें।

Advertisement

#3 स्थानीय खाने का स्वाद नहीं लेना गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों के अलावा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। अगर आप यहां आकर स्थानीय खाने का स्वाद नहीं लेते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी सी लगती है। गोवा के मशहूर व्यंजनों का स्वाद जरूर चखे। इसके अलावा गोवा की स्थानीय बाजारों में मिलने वाले ताजे फल और स्नैक्स भी जरूर आजमाएं। यहां के व्यंजन आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे।

Advertisement

#4 मौसम की जानकारी न रखना गोवा जाते समय मौसम की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बारिश या तेज धूप की अनदेखी करेंगे तो आपकी यात्रा खराब हो सकती है। बारिश में फिसलन हो सकती है जबकि गर्मी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने कपड़े और सामान मौसम के अनुसार ही पैक करें ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा मौसम की जानकारी से आप अपनी गतिविधियों को भी सही तरीके से योजना बना पाएंगे।