इटली का लोकप्रिय व्यंजन है ग्नोकी, जानिए इसे बनाने का तरीका

ग्नोकी एक इटालियन व्यंजन है, जो आलू और मैदा से बनाया जाता है। यह व्यंजन अपनी मुलायम और हल्की बनावट के लिए जाना जाता है। ग्नोकी को अलग-अलग सॉस के साथ परोसा जा सकता है, जैसे कि टोमेटो सॉस, पेस्टो सॉस या क्रीम सॉस। इस लेख में हम आपको घर पर ग्नोकी बनाने की विधि बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से बना सकें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकें।

सामग्री जरूरी सामग्री घर पर ग्नोकी बनाने के लिए आपको आलू (लगभग 1 किलो), मैदा (लगभग 250 ग्राम), नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च का पाउडर, जैतून का तेल या मक्खन, परमेसन चीज़ (वैकल्पिक), ताजे तुलसी के पत्ते या अन्य हर्ब्स और टोमेटो सॉस या अन्य सॉस की जरूरत होगी। इन सभी सामग्री को पर्याप्त मात्रा में शामिल करते हुए बेहद ही स्वादिष्ट ग्रोकी तैयार की जा सकती है।

स्टेप 1 आलू उबालें और छीलें सबसे पहले आलुओं को उबालकर छील लें। इसके लिए आप किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें आलुओं को उबालें जब तक कि वे पूरी तरह से पक न जाएं। पकने के बाद आलुओं को ठंडा होने दें, फिर उन्हें छीलकर एक बड़े कटोरे में मैश कर लें। यह ध्यान रखें कि आलू बिना किसी गांठ के मैश हों ताकि ग्नोकी की बनावट मुलायम रहे।

Advertisement

स्टेप 2 आटा गूंथें मैश किए हुए आलुओं में मैदा, नमक और काली मिर्च डालकर एक नरम आटा गूंथ लें। आटे को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं। अगर आटा बहुत चिपचिपा लगे तो थोड़ा और मैदा डालें। गूंथे हुए आटे को 10-15 मिनट तक ढककर रखें ताकि वह सेट हो सके। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त न हो, वरना ग्नोकी की बनावट कठोर हो जाएगी।

Advertisement

स्टेप 3 छोटे टुकड़ों में काटें अब गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को बेलकर लंबी रस्सी जैसा आकार दें। फिर इस रस्सी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि यह ग्नोकी तैयार हो जाएं। इसी तरह सारे आटे से ग्नोकी बना लें। आप चाहें तो इन टुकड़ों को अपनी उंगली से हल्का दबाकर थोड़ी सी छाप भी दे सकते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक आकार मिल सकेगा।