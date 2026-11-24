त्वचा को निखारने में सहायक हैं ग्लिसरीन के फेस पैक, जानिए बनाने के तरीके
क्या है खबर?
ग्लिसरीन एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे मुलायम और चमकदार बनाता है। यह एक प्राकृतिक हाइड्रेटर है, जो त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देता है। इसके अलावा यह त्वचा की टैन को हल्का करने में भी मदद करता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपनी त्वचा को निखार सकते हैं।
#1
ग्लिसरीन और नींबू का फेस पैक
ग्लिसरीन और नींबू का मिश्रण त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे ताजगी भी प्रदान करता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा की रंगत को सुधारता है।
फेस पैक बनाने का तरीका: एक चम्मच ग्लिसरीन में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
नियमित उपयोग से आपकी त्वचा निखरी हुई और चमकदार दिखेगी।
#2
गुलाब जल और ग्लिसरीन का फेस पैक
गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिश्रण त्वचा को ठंडक देता है और उसे मुलायम बनाता है। गुलाब जल की खुशबू आपके मन को शांति देती है, जबकि ग्लिसरीन गहराई तक नमी पहुंचाता है।
फेस पैक बनाने का तरीका: एक कटोरी में बराबर मात्रा में गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और चमकदार दिखेगी।
#3
हल्दी, बेसन और ग्लिसरीन का फेस पैक
हल्दी, बेसन और ग्लिसरीन का मिश्रण त्वचा की गहराई तक काम करता है और उसे साफ करता है। हल्दी सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती है, जबकि बेसन मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है।
फेस पैक बनाने का तरीका: एक कटोरी में एक चम्मच बेसन, चुटकीभर हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा ग्लिसरीन मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
#4
शहद, नींबू और ग्लिसरीन का फेस पैक
शहद, नींबू और ग्लिसरीन का मिश्रण आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जबकि नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है जो रंगत सुधारता है।
फेस पैक बनाने का तरीका: एक कटोरी में एक चम्मच शहद, थोड़ा-सा नींबू का रस और ग्लिसरीन मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
#5
ओट्स, दही और ग्लिसरीन का फेस पैक
ओट्स, दही और ग्लिसरीन का मिश्रण आपकी त्वचा को गहराई तक पोषण देता है। ओट्स स्क्रब की तरह काम करते हुए मृत कोशिकाओं को हटाते हैं, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और ग्लिसरीन नमी बनाए रखता है।
फेस पैक बनाने का तरीका: एक कटोरी में थोड़ा-सा ओट्स पाउडर, दही और ग्लिसरीन मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।