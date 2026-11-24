त्वचा को निखारने में सहायक ग्लिसरीन के फेस पैक

त्वचा को निखारने में सहायक हैं ग्लिसरीन के फेस पैक, जानिए बनाने के तरीके

लेखन अंजली 11:00 am Nov 24, 202611:00 am

क्या है खबर?

ग्लिसरीन एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे मुलायम और चमकदार बनाता है। यह एक प्राकृतिक हाइड्रेटर है, जो त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देता है। इसके अलावा यह त्वचा की टैन को हल्का करने में भी मदद करता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपनी त्वचा को निखार सकते हैं।