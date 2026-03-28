सर्दी और खांसी का अचूक इलाज है अदरक, जानिए इसके इस्तेमाल के  तरीके

सर्दी और खांसी होना आम बात है, लेकिन ये समस्याएं बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। खासकर जब ये लंबे समय तक बनी रहें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। अदरक एक ऐसा घरेलू नुस्खा है, जो इन समस्याओं का इलाज करने में मदद कर सकता है। अदरक में मौजूद खास गुण सर्दी और खांसी से राहत देने में सहायक होते हैं। आइए अदरक से सर्दी और खांसी का इलाज करने के तरीके जानते हैं।

#1 अदरक की चाय का सेवन करें अदरक की चाय सर्दी और खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटी हुई अदरक डालें और 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर पिएं। यह चाय गले की खराश को कम करती है और कफ को ढीला करती है। अदरक की चाय पीने से शरीर में गर्माहट आती है और सर्दी की समस्या जल्दी ठीक होती है।

#2 अदरक का रस निकालकर पिएं अदरक का रस निकालकर पीना भी एक असरदार तरीका है। इसके लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को कद्दूकस कर लें और उसका रस निकालें। इस रस को एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यह मिश्रण गले की सूजन को कम करता है और खांसी से राहत दिलाता है। अदरक का रस पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दी जल्दी ठीक होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

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#3 अदरक का पेस्ट बनाकर लगाएं अदरक का पेस्ट बनाकर लगाना भी एक अच्छा उपाय है। इसके लिए ताजे अदरक को कद्दूकस कर लें और उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने गले और छाती पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और दर्द कम होता है। अदरक का पेस्ट लगाने से गले की सूजन भी कम होती है और खांसी से राहत मिलती है। इस उपाय का नियमित उपयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।

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