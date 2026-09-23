पहली बार बिल्ली पालने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

बिल्ली बहुत चंचल होती हैं इसलिए उन्हें खेलने का पर्याप्त समय देना जरूरी है।

इसके लिए आप उनके लिए अलग-अलग प्रकार के खिलौने ले आएं जैसे कि गेंद, माउस टॉयज आदि ताकि वे उनसे खेल सकें।

इसके अलावा आप उनके साथ खुद भी खेलें जैसे कि उन्हें दौड़ाना या छुपा-छुपी खेलना। इससे उनकी शारीरिक फिटनेस बनी रहती है और वे मानसिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। साथ ही यह उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है।