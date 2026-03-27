विदेशी डेजर्ट खाने के शौकीन हैं? एक बार बनाकर देखें जर्मन सेब का स्ट्रुडेल

सेब का स्ट्रुडेल एक प्रसिद्ध जर्मन मीठा व्यंजन है, जो अपने स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है। यह व्यंजन खासतौर पर ठंडे मौसम में बनाया जाता है और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। यह परतदार आटे से बनी पेस्ट्री होती है, जिसमें खट्टे सेब की फिलिंग भरी होती है। यह पकवान ऑस्ट्रिया का राष्ट्रिय व्यंजन भी कहलाता है। इसे 17वीं शताब्दी के आसपास तुर्किश पेस्ट्री के प्रेरित हो कर बनाया गया था। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां सेब का स्ट्रुडेल बनाने के लिए जरूरी चीजें सेब का स्ट्रुडेल बनाने के लिए आपको कुछ अनोखी चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आपको ताजे सेब, चीनी, दालचीनी पाउडर, नमक, किशमिश, अखरोट, मक्खन और पफ पेस्ट्री का आटा चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें और भी सूखे मेवे डाल सकते हैं, जैसे बादाम या पिस्ता। इनकी मदद से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा दूध या पानी भी चाहिए होगा, जिससे आप आटे को गूंध सकें और पफ पेस्ट्री तैयार कर सकें।

#1 ऐसे तैयार करें पफ पेस्ट्री का आटा सेब का स्ट्रुडेल बनाने के लिए सबसे पहले पफ पेस्ट्री का आटा तैयार करना होगा। इसके लिए मैदा, नमक, मक्खन और ठंडा पानी लें। इन सभी चीजों को मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें और उसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि वह सेट हो जाए। ध्यान रखें कि आटे को ज्यादा न गूंथे, क्योंकि इससे उसमें लचक बढ़ जाएगी, जिससे उसका स्वाद बदल सकता है और वह सख्त हो सकता है।

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#2 इस तरह बनाएं फिलिंग सेब की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले ताजे सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें चीनी, दालचीनी पाउडर, किशमिश और अखरोट के साथ मिला लें। इस मिश्रण को कुछ देर के लिए अलग रख दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और सेब का रस निकल आए। आप चाहें तो इसमें और भी सूखे मेवे डाल सकते हैं, जैसे बादाम या पिस्ता। इनकी मदद से व्यंजन में कुरकुरापन और बेहतरीन स्वाद जुड़ेगा।

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#3 ऐसे बेलें स्ट्रुडेल अब बारी आती है स्ट्रुडेल को बेलने की। इसके लिए पहले तैयार पफ पेस्ट्री के आटे को हल्के हाथों से पतला बेल लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत पतला न हो, बस इतना ही कि उसमें सेब की फिलिंग अच्छे से समा सके। इसके बाद पफ पेस्ट्री पर सेब की फिलिंग समान रूप से फैला दें। फिर धीरे-धीरे पफ पेस्ट्री को रोल करें, ताकि सभी फिलिंग अंदर समा जाए और ऊपर से थोड़ा-सा पानी लगाकर चिपका दें।