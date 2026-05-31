मध्य प्रदेश की ये 5 जगहे हैं बहुत खूबसूरत, एक बार जरूर जाएं

मध्य प्रदेश भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली, पहाड़ियां और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश में कई छिपी हुई जगहें भी हैं, जो कम लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी सुंदरता और शांति उन्हें खास बनाती है। इन जगहों पर जाकर आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं और शांति का आनंद ले सकते हैं।

#1 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और मशहूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह उमरिया जिले में स्थित है और यहां बाघ, तेंदुआ, हिरण समेत कई प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। इस उद्यान में सफारी करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक है। पर्यटक जीप सफारी या हाथी सफारी करके जंगल की सैर कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का अनोखा संगम पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

#2 खजुराहो के मंदिर खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक हैं। छतरपुर जिले में स्थित ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और नक्काशीदार मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। यहां हिंदू और जैन धर्म से संबंधित लगभग 85 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कंदारिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

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#3 पचमढ़ी हिल स्टेशन पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी में आप मैकडॉवेल हिल्स, धूपगढ़, झरने और गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यहां पैदल यात्रा करना भी रोमांचक है क्योंकि इससे आपको आसपास की वनस्पति और जीव-जंतुओं को करीब से देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे झरने भी हैं।

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#4 उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। उज्जैन शहर मालवा क्षेत्र में स्थित है। यहां हर 12 साल बाद आयोजित कुंभ मेला दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इसके अलावा उज्जैन में कालिदास अकादमी, फतेहाबाद किला, विक्रम यूनिवर्सिटी आदि भी देखने लायक जगहें हैं।