गैस स्टोव की सफाई के लिए आजमाएं ये 5 आसान उपाय, चमक उठेगा

गैस स्टोव रसोई का एक जरूरी हिस्सा है, जिसकी नियमित सफाई बहुत अहम है। अक्सर लोग इसे साफ करने में आलस करते हैं, लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इसे जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ कर सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपका गैस स्टोव साफ रहेगा, बल्कि इसकी उम्र भी बढ़ेगी और खाना पकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए कुछ बेहतरीन उपाय जानते हैं।

#1 बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण गैस स्टोव की जिद्दी गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में भर लें, फिर इस घोल को पूरे गैस स्टोव पर छिड़कें। अब एक कपड़े को सिरके से गीला करके स्टोव पर रगड़ें। कुछ मिनट बाद स्टोव को साफ पानी से धो लें। इससे आपका स्टोव चमक उठेगा और उसकी सफाई भी हो जाएगी।

#2 नींबू का रस नींबू का रस न केवल सफाई के लिए बल्कि कीटाणु हटाने के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसके रस को पूरे स्टोव पर छिड़कें और कुछ देर छोड़ दें। अब एक गीले कपड़े से स्टोव को पोछें। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि कीटाणु भी मर जाएंगे और स्टोव की चमक भी बनी रहेगी। यह तरीका पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और आपके स्टोव को नया जैसा बना देगा।

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#3 गर्म पानी का उपयोग करें गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने गैस स्टोव को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे स्टोव पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोछ लें। इससे जिद्दी दाग हट जाएंगे और स्टोव की चमक भी बनी रहेगी। यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि आपके स्टोव को नया जैसा बना देगा।

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#4 साबुन वाले पानी का घोल साबुन वाले पानी का घोल भी गैस स्टोव की सफाई के लिए अच्छा होता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा साबुन मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को पूरे स्टोव पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। अब एक साफ कपड़े या स्पंज से पोछ लें। इससे जिद्दी दाग हट जाएंगे और स्टोव की चमक भी बनी रहेगी। यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि आपके स्टोव को नया जैसा बना देगा।