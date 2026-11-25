हस्तकला एक ऐसा शौक है, जिसमें आप अपने हाथों से कुछ नया बना सकते हैं। इससे आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है।

इसके अलावा यह ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा तरीका है, जिससे तनाव कम होता है और मनोबल बढ़ता है।

अलग-अलग प्रकार के काम जैसे पेंटिंग, कढ़ाई या लकड़ी का काम करने से संतोष मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

इस तरह यह गतिविधि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।