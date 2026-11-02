मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है बागवानी, जानिए कैसे

मिट्टी से जुड़ाव महसूस करना बहुत जरूरी है क्योंकि मिट्टी ही वह आधार है, जिस पर सभी जीवन रूप खिलते हैं।

जब आप अपनी हथेलियों पर मिट्टी महसूस करते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। यह अनुभव आपको जमीन से जोड़ता है और आपकी जड़ों को याद दिलाता है।

इसके अलावा मिट्टी के साथ संपर्क से आपके मन में स्थिरता और संतुलन की भावना भी आती है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।