गणेश चतुर्थी: 30 मिनट में घर पर बनाकर खाएं बेसन की बर्फी, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के आगमन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान लोग तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। अगर आप अपने गणपति बप्पा को मोदक बनाकर प्रसाद में चढ़ाते हैं तो इस बार कुछ अलग बनाएं और बेसन की बर्फी तैयार करें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। आइए बेसन की बर्फी की रेसिपी जानते हैं।
स्टेप-1
सबसे पहले बेसन को भूनें
सबसे पहले बेसन को एक कटोरे में डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे घोल की तरह बना लें।
इसके बाद एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें बेसन के घोल को डालकर अच्छे से मिलाते हुए इसे मध्यम आंच पर पकाएं।
जब घोल गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालें और ठंडा होने दें। अब इस घोल को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें।
स्टेप-2
चाशनी बनाकर उसमें पाउडर मिलाएं
चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और चीनी डालकर उसे उबालें और फिर उसमें इलायची पाउडर डालें।
अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसमें बेसन का पाउडर मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण को फिर से उबालें और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि चाशनी को लगातार चलाते रहना है ताकि वह जले नहीं।
स्टेप-3
घी और पाउडर को मिलाकर मिश्रण तैयार करें
अब एक बड़े कटोरे में थोड़ा घी डालकर उसे अच्छे से फेंट लें और फिर इसमें बेसन का पाउडर मिलाकर इसे अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण में काजू, बादाम और पिस्ता डालकर उन्हें अच्छे से मिलाएं। अब मिश्रण को एक घी लगी प्लेट में डालकर उसे अच्छे से फैलाएं और फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।
जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
स्टेप-4
बेसन की बर्फी को ऐसे सजाएं
आप चाहें तो बेसन की बर्फी को सजाने के लिए उसमें बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस बर्फी को गणेश जी के आगे रख सकते हैं और उन्हें भोग लगा सकते हैं।
इसके साथ ही आप इस बर्फी को घर आए मेहमानों को भी परोस सकते हैं।