गणेश चतुर्थी पर बनाकर खाएं बेसन की बर्फी

गणेश चतुर्थी: 30 मिनट में घर पर बनाकर खाएं बेसन की बर्फी, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 02:07 pm Sep 14, 202602:07 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के आगमन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान लोग तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। अगर आप अपने गणपति बप्पा को मोदक बनाकर प्रसाद में चढ़ाते हैं तो इस बार कुछ अलग बनाएं और बेसन की बर्फी तैयार करें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। आइए बेसन की बर्फी की रेसिपी जानते हैं।