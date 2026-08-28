गणेश चतुर्थी: अपने घर को इस तरह से सजाएं, त्योहार लगेगा और भी खास
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी हिंदूओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को तरह-तरह से सजाते हैं ताकि गणपति बप्पा का स्वागत अच्छे से किया जा सके। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आपके घर की सजावट गणेश चतुर्थी के उत्सव को खास बनाएगी।
#1
फूलों से सजाएं
फूलों से सजावट किसी भी त्योहार की खूबसूरती बढ़ा सकती है। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर को तरह-तरह के फूलों से सजा सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप अपने पूजा स्थल के आसपास गुड़हल, गुलाब, चमेली, मोगरा या फिर कनेर जैसे फूलों से सजावट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने घर के आंगन में भी फूलों से सजावट कर सकते हैं। फूलों की खुशबू और सुंदरता आपके घर को एक नई ताजगी देगी।
#2
दीयों और मोमबत्तियों से लगाएं रौशनी
त्योहारों पर घर को रोशन करना एक परंपरा है। अगर आप अपने घर को रोशन करने के लिए दीयों और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप मोमबत्ती के होल्डर का इस्तेमाल करके अपने घर को सजा सकते हैं।
इसके लिए आप बाजार से मोमबत्ती होल्डर खरीद सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। दीयों की रौशनी से घर में एक अद्भुत माहौल बनता है।
#3
रंगोली बनाएं
गणेश चतुर्थी पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। अगर आप गणेश चतुर्थी पर रंगोली बनाने की सोच रहे हैं तो अपने पूजा स्थल के सामने या फिर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं।
इसके लिए आप चावल, मक्का, फूल, सिंदूर, हल्दी, आटा, चूना आदि सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगोली से घर की सजावट में चार चांद लग जाते हैं।
#4
थीम बनाकर करें सजावट
गणेश चतुर्थी के त्योहार पर किसी खास विषय के अनुसार सजावट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए आप अपने पसंदीदा फिल्म, कार्टून या फिर किसी अन्य थीम को चुनकर उसके अनुसार अपने घर की सजावट कर सकते हैं।
इसके लिए आप अपने घर की दीवारों पर तस्वीरें लगा सकते हैं या फिर अपने घर को उस थीम के अनुसार रंग सकते हैं। इस तरह की सजावट घर को एक नया अंदाज देती है।
#5
मूर्तियों का करें इस्तेमाल
गणेश चतुर्थी पर पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भगवान गणेश की प्रतिमा को आप अपने घर की सजावट का हिस्सा बना सकते हैं।
इसके लिए बस आपको भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से सजाना होगा, जो आपके घर की सजावट के अनुकूल हो।
इसके अलावा आप भगवान गणेश की प्रतिमा को सजाने के लिए फूल, गहने, मोती, रेशम और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।