गणेश चतुर्थी: अपने घर को इस तरह से सजाएं, त्योहार लगेगा और भी खास

फूलों से सजावट किसी भी त्योहार की खूबसूरती बढ़ा सकती है। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर को तरह-तरह के फूलों से सजा सकते हैं।

उदाहरण के लिए आप अपने पूजा स्थल के आसपास गुड़हल, गुलाब, चमेली, मोगरा या फिर कनेर जैसे फूलों से सजावट कर सकते हैं।

इसके अलावा आप अपने घर के आंगन में भी फूलों से सजावट कर सकते हैं। फूलों की खुशबू और सुंदरता आपके घर को एक नई ताजगी देगी।