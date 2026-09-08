गणेश चतुर्थी की स्थापना से पहले खरीद लें ये चीजें

गणेश चतुर्थी: भगवान गणेश की स्थापना से पहले खरीद लें ये 5 चीजें

लेखन अंजली 06:02 pm Sep 08, 202606:02 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 सितंबर को है। भगवान गणेश की स्थापना से पहले घर को सजाने और पूजा की तैयारी के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। अगर आप भी इस बार अपने घर में गणपति बप्पा को लाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें पहले से खरीद लें ताकि त्योहार के दिन सबकुछ सही तरीके से हो।