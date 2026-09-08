गणेश चतुर्थी: भगवान गणेश की स्थापना से पहले खरीद लें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 सितंबर को है। भगवान गणेश की स्थापना से पहले घर को सजाने और पूजा की तैयारी के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। अगर आप भी इस बार अपने घर में गणपति बप्पा को लाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें पहले से खरीद लें ताकि त्योहार के दिन सबकुछ सही तरीके से हो।
#1
भगवान गणेश की मूर्ति
गणेश चतुर्थी की पूजा भगवान गणेश की मूर्ति के बिना पूरी नहीं होती। बाजार में मिट्टी, धातु और अन्य सामग्रियों से बनी मूर्तियां उपलब्ध होती हैं।
पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मिट्टी की मूर्ति खरीदना बेहतर होता है। मूर्ति का आकार अपने पूजा स्थल की जगह के अनुसार चुनें।
मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वह देखने में सुंदर और मन को भक्ति से भरने वाली हो।
#2
पूजा के लिए फूल
भगवान गणेश को फूल बहुत पसंद हैं। पूजा के लिए ताजे और सुंदर फूल खरीदें। लाल फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं।
फूलों की माला बनाकर भगवान को अर्पित करें और पूजा स्थल को सजाने के लिए भी फूलों का उपयोग करें।
फूलों की खुशबू और उनके रंग पूजा के माहौल को पवित्र और खास बना देते हैं। पूजा के दिन फूलों की कमी न हो, इसलिए इन्हें पहले से खरीदकर रखें।
#3
मोदक और अन्य मिठाइयां
गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान गणेश की सबसे पसंदीदा मिठाई है। आप इसे घर पर बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं।
इसके अलावा नारियल, गुड़ और अन्य मिठाइयां भी प्रसाद के लिए चढ़ाई जा सकती हैं। प्रसाद की मिठास भगवान को प्रसन्न करती है और इसे बांटने से परिवार और दोस्तों में खुशी का माहौल बनता है।
#4
पूजा की थाली और दीपक
गणेश चतुर्थी की पूजा में आरती का बहुत महत्व होता है। आरती की थाली में दीपक, कपूर, चावल, रोली और फूल रखें। थाली को सजाने के लिए रंगीन कागज, मोती और अन्य सजावटी सामान का उपयोग करें।
दीपक जलाने के लिए घी या तेल का उपयोग करें। पूजा के समय आरती की थाली तैयार होनी चाहिए इसलिए इसे पहले से सजा कर रखें ताकि पूजा के समय कोई परेशानी न हो।
#5
झांकी और सजावट का सामान
गणेश चतुर्थी के दौरान झांकी सजाने की परंपरा बहुत खास होती है।
झांकी के लिए लकड़ी की चौकी, रंगीन कपड़े, चमकीले कागज और सजावट के अन्य सामान पहले से खरीद लें।
झांकी को और आकर्षक बनाने के लिए फूलों की माला, रंगीन लाइट और छोटे-छोटे सजावटी सामान का उपयोग करें। झांकी की सजावट से पूजा स्थल का माहौल और भी पवित्र और उत्सवपूर्ण बनता है।