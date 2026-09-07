गणेश चतुर्थी 2026: त्योहार पर इको-फ्रेंडली सजावट के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे भगवान गणेश के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 14 सितंबर से शुरू होगा और 10 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर लोग अपने घरों को विभिन्न तरीकों से सजाते हैं। इस बार त्योहार पर पर्यावरण के अनुकूल सजावट का चलन है और इससे न केवल सुंदरता बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। आइए पर्यावरण के अनुकूल सजावट के तरीके जानें।
#1
फूलों से सजाएं अपना घर
फूलों का इस्तेमाल सदियों से पूजा-अर्चना और त्योहारों में किया जाता आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर को ताजे फूलों से सजा सकते हैं।
इसके लिए आप अपने पसंदीदा फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्थानीय बाजार से मौसमी फूल खरीद सकते हैं। इनसे न केवल आपका घर सुंदर लगेगा, बल्कि महक से भी महकता रहेगा।
इसके अतिरिक्त फूलों का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।
#2
कागज की चेन बनाएं
कागज की चेन बनाना एक पुरानी लेकिन बेहद आसान और सुंदर तरीका है।
इसके लिए आपको बस रंग-बिरंगे कागजों को काटकर उनमें छेद करने हैं, फिर इन्हें डोरी या रिबन पर पिरोएं। आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे सितारे या अन्य आकृतियां भी जोड़ सकते हैं।
इससे आपकी गणेश मंडप की सजावट और भी आकर्षक हो जाएगी और यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। इस तरह की सजावट से आपका घर खुशनुमा लगेगा।
#3
मिट्टी की मूर्तियां बनाएं
गणेश चतुर्थी पर अक्सर लोग प्लास्टिक की मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। आप चाहें तो मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होती हैं।
इसके लिए आप स्थानीय कारीगरों से संपर्क कर सकते हैं या खुद भी मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं। ये मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और इन्हें नदी या समुद्र में विसर्जित किया जा सकता है।
#4
कपड़े के झूले बनाएं
कपड़े के झूले बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप रंग-बिरंगे कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें थोड़ी कढ़ाई हो।
इस तरह का झूला आपके गणेश मंडप को एक खास लुक देगा और पूरी सजावट में चार चांद लगा देगा।
इसके अलावा कपड़े के झूले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इन्हें बाद में दूसरे अवसरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
#5
प्राकृतिक रंगों का करें इस्तेमाल
त्योहारों में रंगों का अहम स्थान होता है। आमतौर पर लोग कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा समेत पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। आप चाहें तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कोई हानि नहीं होती।
इसके लिए आप हल्दी, कुमकुम, चावल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप गणेश चतुर्थी पर अपने घर को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सजा सकते हैं और पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं।