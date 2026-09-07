गणेश चतुर्थी पर ऐसे करें इको-फ्रेंडली सजावट

गणेश चतुर्थी 2026: त्योहार पर इको-फ्रेंडली सजावट के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 03:44 pm Sep 07, 202603:44 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे भगवान गणेश के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 14 सितंबर से शुरू होगा और 10 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर लोग अपने घरों को विभिन्न तरीकों से सजाते हैं। इस बार त्योहार पर पर्यावरण के अनुकूल सजावट का चलन है और इससे न केवल सुंदरता बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। आइए पर्यावरण के अनुकूल सजावट के तरीके जानें।