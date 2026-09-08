गणेश चतुर्थी 2026: घर के लिए गणेश की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

गणेश की मूर्ति को रखने के लिए सही जगह चुनना जरूरी है।

यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति उस जगह पर रखी जाए जहां से आप आसानी से दर्शन कर सकें। साथ ही, उस स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें।

अगर आपके घर में जगह कम है तो छोटी मूर्ति या दीवार पर लगने वाली मूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं। पूजा स्थल का माहौल शांत और व्यवस्थित होना चाहिए ताकि पूजा में कोई परेशानी न हो।