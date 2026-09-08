गणेश चतुर्थी 2026: घर के लिए गणेश की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी भारत में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस साल यह त्योहार 14 सितंबर को है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति का सही आकार और प्रकार चुनना एक अहम काम होता है। आइए जानते हैं कि गणेश की मूर्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
घर के आकार के अनुसार चुनें मूर्ति का आकार
गणेश की मूर्ति का आकार आपके घर के आकार के हिसाब से होना चाहिए।
अगर आपका घर बड़ा है तो आप बड़ी मूर्ति ले सकते हैं, जबकि छोटे घरों के लिए मध्यम आकार की मूर्ति सही रहेगी। इससे पूजा का स्थान व्यवस्थित रहेगा और मूर्ति भी सुंदर दिखेगी।
साथ ही मूर्ति का आकार आपके घर की सजावट के साथ मेल खाना चाहिए ताकि वह आपके पूजा स्थल को और भी आकर्षक बनाए।
#2
मूर्ति रखने की जगह का ध्यान रखें
गणेश की मूर्ति को रखने के लिए सही जगह चुनना जरूरी है।
यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति उस जगह पर रखी जाए जहां से आप आसानी से दर्शन कर सकें। साथ ही, उस स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें।
अगर आपके घर में जगह कम है तो छोटी मूर्ति या दीवार पर लगने वाली मूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं। पूजा स्थल का माहौल शांत और व्यवस्थित होना चाहिए ताकि पूजा में कोई परेशानी न हो।
#3
मूर्ति की सामग्री का सही चयन करें
गणेश की मूर्ति किस चीज से बनी है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। बाजार में मिट्टी, प्लास्टर, लकड़ी और धातु जैसी सामग्रियों से बनी मूर्तियां मिलती हैं।
मिट्टी की मूर्तियां पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं और इन्हें विसर्जित करना आसान होता है। वहीं, धातु की मूर्तियां टिकाऊ होती हैं, लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।
अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सामग्री चुनें।
#4
मूर्ति के रंग का चयन समझदारी से करें
गणेश की मूर्ति के रंग भी काफी अहमियत रखते हैं। आमतौर पर भगवान गणेश की पूजा लाल या पीले रंग की मूर्ति से की जाती है, लेकिन आजकल अलग-अलग रंगों की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं।
आप अपने घर की सजावट और अपनी पसंद के अनुसार रंग चुन सकते हैं।
हालांकि, पारंपरिक रंग शुभ माने जाते हैं। मूर्ति का रंग ऐसा होना चाहिए जो आपके पूजा स्थल को और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बनाए।
#5
बजट बनाएं
गणेश प्रतिमा खरीदने से पहले अपना बजट तय करें ताकि ज्यादा खर्च से बचा जा सके। बाजार में हर प्रकार की कीमत पर गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए अपना बजट बनाकर चलें।
इस तरह आप न केवल अपने त्योहार को अच्छे से मना सकेंगे बल्कि अपनी सजावट को भी खास बना सकेंगे।
ध्यान दें कि बजट के अनुसार प्रतिमा का चयन करना आपके लिए आर्थिक रूप से भी सही रहेगा।