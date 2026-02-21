चिली: अटाकामा रेगिस्तान में सितारों को देखने का अनुभव है बेहतरीन, यहां आजमाएं ये रोमांचक गतिविधियां

चिली का अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है। यह जगह अपने साफ आसमान और कम नमी के लिए जानी जाती है, जो इसे सितारों को देखने के लिए आदर्श बनाती है। यहां रात के वक्त आसमान में टिमटिमाते तारे और दूर-दूर तक फैली हुई आकाशगंगाएं अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। अगर आप सितारों को देखने का शौक रखते हैं तो अटाकामा रेगिस्तान आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

#1 वाल्पाराइसो शहर की सैर करें वाल्पाराइसो शहर चिली का एक खूबसूरत समुद्र तटीय शहर है। यह शहर अपने रंग-बिरंगे घरों और पतली गलियों के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा करने से पहले आप अपने कैमरे को तैयार रखें, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में घूमकर वहां बिकने वाली हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीद सकते हैं और यहां के खाने के ठिकानों में चिली के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।

#2 एल टेटो पहाड़ी की चढ़ाई करें एल टेटो पहाड़ी अटाकामा रेगिस्तान का एक खास पर्यटन स्थल है। यह पहाड़ी आपको ऊंचाई से पूरे रेगिस्तान का नजारा दिखाती है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि, ऊपर पहुंचकर जो दृश्य देखने को मिलता है, वह सारी थकान मिटा देता है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है, जो एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है और यात्रा को यादगार बना देता है।

#3 एल टाटियो गीजर का अनुभव करें एल टाटियो गीजर अटाकामा रेगिस्तान का एक अनोखा प्राकृतिक आकर्षण स्थल है। यह समुद्र तल से सबसे ऊंचे सक्रिय गीजरों में से एक माना जाता है। सुबह-सुबह यहां आकर इन गीजरों को फटते हुए देखना एक अनोखा अनुभव होता है। गर्म पानी के फव्वारे आसमान छूते हुए देखने पर ऐसा लगता जैसे प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ सामने खड़ी हो। यहां आकर आपको प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनोखा अनुभव मिलेगा।

