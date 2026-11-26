सेब एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और इसकी कीमत भी कम होती है। इसमें फाइबर, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा सेब का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने, वजन को नियंत्रित रखने और पाचन को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। आप चाहें तो इसे स्मूदी या सलाद के रूप में भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।