फ्रंट लोड या टॉप लोड? जानिए किस वॉशिंग मशीन का चुनाव करना होगा बेहतर
क्या है खबर?
वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की एक अहम जरूरत बन गई है। बाजार में फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, इनमें से कौन-सी वॉशिंग मशीन बेहतर है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। आज हम आपको फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बीच अंतर बताकर इस सवाल का जवाब देंगे, ताकि आप अपनी जरूरत के मुताबिक वॉशिंग मशीन का चयन कर सकें।
#1
कपड़े धोने की क्षमता
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की क्षमता अधिक होती है। यह एक ही समय पर ज्यादा मात्रा में कपड़े धो सकती है और अच्छी सफाई के लिए बनाई गई होती है।
दूसरी ओर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की क्षमता कम होती है और यह छोटे आकार की होती हैं।
अगर आपके पास परिवार के मिलाकर रोजाना ज्यादा कपड़े इखट्टा हो जाते हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर रहेगी।
#2
पानी की खपत
पानी की खपत के मामले में भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेहतर होती है। यह मशीन कपड़े धोने के लिए कम पानी का उपयोग करती है, जिससे पानी की बचत होती है।
दूसरी ओर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अधिक पानी का उपयोग होता है। यह मशीन कपड़े धोने के दौरान अधिक पानी का उपयोग करती है, जिससे पानी की बर्बादी होती है।
अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का चयन करें।
#3
ऊर्जा की बचत
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बिजली की बचत करने वाली होती हैं। इनमें लगी इंवर्टर मोटर कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे बिजली का बिल कम आते हैं।
दूसरी ओर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, जिससे बिजली का बिल बढ़ सकता है।
अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का चयन करें। यह मशीन लंबे समय तक चलती भी है और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती।
#4
कपड़ों की देखभाल
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इनमें लगे सॉफ्ट-टम्बल ड्रायर तकनीक से कपड़े मुलायम रहते हैं और उनका रंग भी बरकरार रहता है।
दूसरी ओर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे उनके फाइबर कमजोर हो सकते हैं और रंग फीका पड़ सकता है।
अगर आप अपने कपड़ों की लंबी उम्र चाहते हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर विकल्प होगी।
#5
कीमत और देखभाल
कीमत और देखभाल के मामले में टॉप लोड वॉशिंग मशीन सस्ती पड़ती हैं, लेकिन इनका रखरखाव महंगा हो सकता है।
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन इनका रखरखाव आसान और सस्ता होता है। अगर आप लंबे समय तक चलने वाली मशीन चाहते हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अच्छा विकल्प है।
इस तरह फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं।