फ्रंट लोड या टॉप लोड? जानिए किस वॉशिंग मशीन का चुनाव करना होगा बेहतर

पानी की खपत के मामले में भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेहतर होती है। यह मशीन कपड़े धोने के लिए कम पानी का उपयोग करती है, जिससे पानी की बचत होती है।

दूसरी ओर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अधिक पानी का उपयोग होता है। यह मशीन कपड़े धोने के दौरान अधिक पानी का उपयोग करती है, जिससे पानी की बर्बादी होती है।

अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का चयन करें।