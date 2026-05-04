पोहा से लेकर खिचड़ी तक, जानिए देसी दलिया के 5 बेहतरीन विकल्प

दलिया एक ऐसा व्यंजन है, जिसे कई लोग नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। दलिया को अलग-अलग अनाजों और सब्जियों के साथ बनाया जा सकता है। आज हम आपको 5 ऐसी दलिया के विकल्प बताएंगे, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगी। आइए इनकी रेसिपी जान लेते हैं, जिन्हें तैयार करने में मिनटों का समय ही लगता है।

#1 पोहा पोहा एक लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन व्यंजन है, जिसे चीवड़े से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चीवड़े को पानी में भिगोकर नरम किया जाता है, फिर इसमें मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, हरी मटर और मसाले मिलाए जाते हैं। इसे तड़का देकर परोसा जाता है। पोहा हल्का-फुल्का और सेहतमंद होता है, जिससे यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए सही विकल्प है। इसमें विटामिन-B और आयरन की अच्छी मात्रा होती है।

#2 उपमा उपमा एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी को भूनकर उसमें पानी मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें गाजर, हरी मटर और शिमला मिर्च आदि जैसी सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। उपमा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे जल्दी तैयार किया जा सकता है।

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#3 पारंपरिक दलिया पारंपरिक दलिया गेहूं से बनी होती है, जिसे पहले पीसकर बारीक बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दलिया को पानी या दूध में पकाया जाता है, फिर इसमें चीनी या गुड़ मिलाया जाता है। दलिया में सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और किशमिश आदि मिलाए जा सकते हैं। दलिया सेहत के लिए अच्छी है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए फायदेमंद है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और ऊर्जा प्रदान करती है।

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#4 दलिया खिचड़ी दलिया खिचड़ी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे दलिया और सब्जियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दलिया को भूनकर उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर इसमें गाजर, हरी मटर और शिमला मिर्च आदि जैसी सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसमें जीरा, हल्दी और धनिया पाउडर जैसे मसाले भी मिलाए जाते हैं। यह खिचड़ी सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है और इसे जल्दी तैयार किया जा सकता है।