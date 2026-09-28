मोदक से लेकर मोमो तक: 5 तरह के डंपलिंग्स, जो एक-दूसरे से हैं काफी मिलते-जुलते

सिड्डू हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पारंपरिक डंपलिंग है। इनकी बाहरी परत गेहूं के आटे से बनाई जाती है, जबकि इनके अंदर आलू या पनीर भरावन होता है।

सिड्डू को भाप में पकाया जाता है और इसे तला भी जा सकता है। इनका स्वाद तीखा और कुरकुरा होता है, जो किसी भी खास अवसर पर आनंददायक बनाता है।

इन सभी डंपलिंग्स में आटे से बनाई गई बाहरी परत होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की भरी होती है।