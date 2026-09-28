मोदक से लेकर मोमो तक: 5 तरह के डंपलिंग्स, जो एक-दूसरे से हैं काफी मिलते-जुलते
क्या है खबर?
डंपलिंग्स एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो दुनियाभर में अलग-अलग रूपों में बनाई और खाई जाती है। भारतीय व्यंजनों में मोदक, कोज्हुकट्टा और पीठा जैसे डंपलिंग्स हैं, जबकि पूर्वी एशिया के व्यंजनों में मोमो और सिड्डू आदि डंपलिंग्स हैं। इन सभी डंपलिंग्स में आटे से बनाई गई बाहरी परत होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट भरी होती है। आइए आज हम आपको इन डंपलिंग्स की कुछ खास बातें बताते हैं।
#1
मोदक
मोदक एक पारंपरिक भारतीय डंपलिंग है, जो खासतौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान बनाई जाती है। इनकी बाहरी परत चावल के आटे से बनाई जाती है, जबकि इनके अंदर नारियल, गुड़ और सूखे मेवों का मिश्रण होता है।
मोदक को भाप में पकाया जाता है और यह भगवान गणेश को प्रिय माना जाता है। इनका स्वाद मीठा और सुगंधित होता है, जो किसी भी त्योहार या विशेष अवसर पर आनंददायक होता है।
#2
कोज्हुकट्टा
कोज्हुकट्टा दक्षिण भारतीय डंपलिंग है, जो खासतौर पर केरल में बनाई जाती है।
इनकी बाहरी परत चावल के आटे से बनाई जाती है और इनके अंदर काजू, किशमिश और नारियल का मीठा मिश्रण होता है। कोज्हुकट्टा को भी भाप में पकाया जाता है, लेकिन इसे तलने का विकल्प भी होता है।
इनका स्वाद मीठा और कुरकुरा होता है, जो किसी भी खास अवसर पर आनंददायक है।
#3
पीठा
पीठा ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक डंपलिंग है। इनकी बाहरी परत चावल या गेहूं के आटे से बनाई जाती है, जबकि इनके अंदर नारियल, गुड़ और सूखे मेवों का मिश्रण होता है।
पीठा को भाप में पकाया जाता है और इसे तला भी जा सकता है। इनका स्वाद मीठा और खुशबूदार होता है, जो किसी भी त्योहार या खास अवसर पर आनंददायक बनाता है।
पीठा को अलग-अलग आकारों में बनाया जा सकता है।
#4
मोमो
मोमो तिब्बती और नेपाली व्यंजनों का हिस्सा है, जो अब भारतीय बाजारों में भी लोकप्रिय हो चुके हैं। इनकी बाहरी परत मैदा या आटे से बनाई जाती है, जबकि इनके अंदर सब्जियों या मांसाहारी भरावन होता है।
मोमो को भाप में पकाया जाता है और इसे तला भी जा सकता है। इनका स्वाद तीखा और कुरकुरा होता है, जो किसी भी खास अवसर पर आनंददायक बनाता है।
मोमो को अलग-अलग आकारों में बनाया जा सकता है।
#5
सिड्डू
सिड्डू हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पारंपरिक डंपलिंग है। इनकी बाहरी परत गेहूं के आटे से बनाई जाती है, जबकि इनके अंदर आलू या पनीर भरावन होता है।
सिड्डू को भाप में पकाया जाता है और इसे तला भी जा सकता है। इनका स्वाद तीखा और कुरकुरा होता है, जो किसी भी खास अवसर पर आनंददायक बनाता है।
इन सभी डंपलिंग्स में आटे से बनाई गई बाहरी परत होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की भरी होती है।