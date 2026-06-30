कमल से लेकर चमेली तक: ये फूल भारतीय रानियों की सुंदरता के लिए होते थे पसंदीदा

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गुलाब जल का उपयोग

गुलाब का फूल तो आजकल हर किसी के घर में पाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारतीय रानियां गुलाब जल का उपयोग अपने चेहरे की सफाई और ताजगी के लिए करती थीं। गुलाब जल त्वचा की गंदगी को दूर करता है और उसे निखारता है। इसका उपयोग वे रोजाना करती थीं ताकि उनकी त्वचा हमेशा ताजगी भरी और चमकदार रहे। आजकल भी महिलाएं इसे चेहरे के टोनर या स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करती हैं।