कमल से लेकर चमेली तक: ये फूल भारतीय रानियों की सुंदरता के लिए होते थे पसंदीदा
क्या है खबर?
भारतीय रानियों की सुंदरता और चमक हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। उनकी सुंदरता का राज उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद थे। इनमें से कई उत्पाद आज भी प्रचलित हैं और महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने में मदद करते हैं। इन उत्पादों में कमल, चमेली, गुलाब, मोगरा और कदंब शामिल हैं। ये फूल न केवल सुगंधित होते हैं, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
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कमल का उपयोग
कमल का उपयोग भारतीय रानियों द्वारा किया जाता था। यह फूल न केवल पूजा में, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल होता था। कमल का तेल त्वचा को नमी देता है और उसे निखारता है। इसके अलावा यह त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और जलन को कम करता है। आजकल भी महिलाएं इसे चेहरे के मास्क या स्क्रब में शामिल करती हैं ताकि उनकी त्वचा ताजगी भरी और चमकदार रहे।
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चमेली की खासियत
चमेली का फूल भारतीय रानियों के लिए एक खास महत्व रखता था। इसका उपयोग वे अपने बालों की देखभाल के लिए करती थीं। चमेली का तेल बालों को मुलायम बनाता है और उन्हें मजबूत भी करता है। इसके अलावा इसकी सुगंध बालों को ताजा महसूस कराती है और बालों की जड़ों को पोषण देती है। आज भी महिलाएं इसे अपने बालों के तेल या मास्क में शामिल करती हैं ताकि उनके बाल स्वस्थ और खूबसूरत रहें।
#3
गुलाब जल का उपयोग
गुलाब का फूल तो आजकल हर किसी के घर में पाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारतीय रानियां गुलाब जल का उपयोग अपने चेहरे की सफाई और ताजगी के लिए करती थीं। गुलाब जल त्वचा की गंदगी को दूर करता है और उसे निखारता है। इसका उपयोग वे रोजाना करती थीं ताकि उनकी त्वचा हमेशा ताजगी भरी और चमकदार रहे। आजकल भी महिलाएं इसे चेहरे के टोनर या स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करती हैं।
#4
मोगरा का स्नान
मोगरा का फूल भारतीय रानियों द्वारा स्नान करते समय इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग त्वचा को मुलायम बनाने और उसमें नमी बनाए रखने के लिए किया जाता था। मोगरा स्नान करने से त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और उसे ताजगी भरी महसूस कराता है। इसके अलावा इसकी सुगंध मन को शांति देती है और तनाव को कम करती है। आजकल भी महिलाएं इसे स्नान करते समय इस्तेमाल करती हैं ताकि उनकी त्वचा स्वस्थ रहे।
#5
कदंब की सुगंध
कदंब का फूल भी भारतीय रानियों के लिए एक अहम हिस्सा था। इसका उपयोग वे पूजा में करती थीं, लेकिन इसकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि वे इसे अपने इत्र या सुगंधित स्प्रे में भी शामिल करती थीं। कदंब की सुगंध मन को प्रसन्न करती है और तनाव को कम करती है। आजकल भी महिलाएं इसे अपने इत्र या सुगंधित स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करती हैं ताकि उनकी त्वचा महकती रहे।