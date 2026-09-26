दालचीनी को खाने में शामिल करने के तरीके

इन 5 तरीकों से खाने में मिलाएं दालचीनी, मिलेंगे कई फायदे

लेखन अंजली 06:35 pm Sep 26, 202606:35 pm

क्या है खबर?

दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आमतौर पर लोग दालचीनी का इस्तेमाल चाय या दूध में डालकर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने में शामिल करने के कई अन्य तरीके भी हैं? आइए जानते हैं कि दालचीनी को किन-किन व्यंजनों में मिलाने से वह स्वादिष्ट बन सकते हैं।