जंतर-मंतर से लाल किले तक: दिल्ली की 5 ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें

जंतर-मंतर एक प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला है, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था।

यह वेधशाला तारों और ग्रहों के अध्ययन के लिए बनाई गई थी और यहां कई अनोखे यंत्र स्थापित किए गए थे।

जंतर-मंतर में सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और अन्य कई यंत्र शामिल हैं, जो आज भी खगोलविदों के लिए उपयोगी हैं।

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