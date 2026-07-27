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जंतर-मंतर से लाल किले तक: दिल्ली की 5 ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें
दिल्ली की ऐतिहासिक जगहें

जंतर-मंतर से लाल किले तक: दिल्ली की 5 ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें

लेखन अंजली
Jul 27, 2026
11:07 am
क्या है खबर?

दिल्ली भारत की राजधानी और एक ऐतिहासिक शहर है। यहां कई पुराने स्थल हैं, जो देश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। दिल्ली की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए ये स्थल न केवल आकर्षक हैं, बल्कि उन्हें अतीत की कहानियों से भी रूबरू कराते हैं। अगर आप दिल्ली घूमने की योजना बना रहे हैं तो इन 5 ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों का रुख जरूर करें।

#1

जंतर-मंतर

जंतर-मंतर एक प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला है, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था।

यह वेधशाला तारों और ग्रहों के अध्ययन के लिए बनाई गई थी और यहां कई अनोखे यंत्र स्थापित किए गए थे।

जंतर-मंतर में सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और अन्य कई यंत्र शामिल हैं, जो आज भी खगोलविदों के लिए उपयोगी हैं।

यहां आकर आप खगोल विज्ञान के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

#2

कुतुब मीनार

कुतुब मीनार दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनारों में से एक है।

यह मीनार 72.5 मीटर ऊंची है और इसमें पांच मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग वास्तुकला शैली को दर्शाती हैं।

कुतुब मीनार परिसर विश्व धरोहर स्थल भी है, जहां कुतुब मीनार के अलावा लौह स्तंभ, अला-उद-दीन खिलजी का दरवाजा और अन्य पुराने निर्माण भी देखे जा सकते हैं।

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#3

हुमायूं का मकबरा

हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे हुमायूं के पुत्र अकबर ने बनवाया था।

यह मकबरा सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो इसे बहुत सुंदर बनाता है।

हुमायूं का मकबरा दिल्ली में सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल बना और आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां आकर आप मुगल काल की वास्तुकला और कला को करीब से देख सकते हैं।

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#4

लाल किला

लाल किला दिल्ली का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनने पर बनवाया था।

यह किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें कई खूबसूरत इमारतें शामिल हैं जैसे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आदि।

लाल किले को हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यह भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखता है।

#5

अक्षरधाम मंदिर

अक्षरधाम मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जिसे आधुनिक तकनीक द्वारा बनाया गया है।

यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए भी जाना जाता है।

यहां आकर आप भारतीय संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं।

इन 5 ऐतिहासिक जगहों पर जाकर आप दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को समझ सकते हैं।

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