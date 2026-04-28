आइस्ड अमेरिकानो से लेकर फ्रैपे तक, गर्मियों में ये 5 ठंडी कॉफी कर देंगी तरोताजा

ठंडी कॉफी के पेय गर्मियों में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि इनका स्वाद भी बेहद खास होता है। दुनियाभर में कई अलग-अलग तरीके की ठंडी कॉफी बनाई जाती हैं, जिन्हें पीते ही ऊर्जा मिलती है। ये कॉफी आपको ऊर्जा के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान कर सकती हैं। आइए 5 तरह की बेहतरीन ठंडी कॉफी की रेसिपी जान लेते हैं। इन्हें पी कर आप इनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे।

#1 आइस्ड अमेरिकानो आइस्ड अमेरिकानो एक हल्का और ताजगी भरा पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप में एस्प्रेसो कॉफी बनाएं, जिसके लिए आप कॉफी और पानी को फेंट करते हैं या मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर से बर्फ डालें, फिर इसमें ठंडा पानी मिला दें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपको ऊर्जा भी देता है। इसे पीने के बाद आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और इसमें कैलोरी भी कम होंगी।

#2 फ्रैपे फ्रैपे एक पारंपरिक ठंडी कॉफी है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जार में इंस्टेंट कॉफी, चीनी और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें ठंडा दूध, चीनी और पानी मिलाएं और बर्फ डालें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी व्हिप क्रीम भी डाल सकते हैं। यह पेय बहुत ही स्वादिष्ट और मलाईदार होता है। इसका स्वाद आपको तरोताजा कर देगा और यह पेय खास तौर से बच्चों को बहुत पसंद आता है।

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#3 आइस्ड लाटे आइस्ड लाटे एक मलाईदार और स्वादिष्ट पेय है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में एस्प्रेसो कॉफी बनाकर उसे बर्फ से ऊपर तक भर दें। फिर इसमें ठंडा दूध मिलाएं और ऊपर से थोड़ी व्हिप क्रीम डालें। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार शक्कर या सीरप भी मिला सकते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपको ऊर्जा भी देता है। इसमें लोग अलग-अलग फ्लेवर शामिल करना पसंद करते हैं।

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#4 कोल्ड ब्रू कोल्ड ब्रू एक खास प्रकार की ठंडी कॉफी होती है। इसे बनाने के लिए कॉफी बीन्स को ठंडे पानी में 12-24 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद इसे छानकर बर्फ के ऊपर डाला जाता है। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार शक्कर या सीरप भी मिला सकते हैं। यह पेय बहुत ही साधारण और कम कैफीन वाला होता है, जिससे यह आपके लिए अच्छा होता है। इसे पीते ही शरीर ऊर्जा, ठंडक और ताजगी से भर जाएगा।