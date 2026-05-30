क्यों त्वचा के अंदर बढ़ने लगते हैं पैरों के नाखून? जानिए इसका कारण और बचाव

त्वचा के अंदर बढ़ने वाले नाखूनों को इनग्रोन नाखून के नाम से जाना जाता है। यह एक आम समस्या है, जो किसी को भी हो सकती है। यह समस्या अक्सर पैरों के अंगूठों पर होती है, लेकिन हाथों के नाखूनों पर भी हो सकती है। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि इनग्रोन नाखून क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

#1 इनग्रोन नाखून क्या होते हैं? इनग्रोन नाखून एक ऐसी स्थिति है, जिसमें नाखून का किनारा त्वचा में धंस जाता है। इससे दर्द, सूजन और लालिमा हो सकती है। यह समस्या अक्सर पैरों के बड़े अंगूठों पर होती है, लेकिन हाथों के नाखूनों पर भी हो सकती है। इनग्रोन नाखून आमतौर पर गलत तरीके से नाखून काटने, तंग जूते पहनने या चोट लगने के कारण होते हैं। यह स्थिति बहुत असुविधाजनक हो सकती है और कभी-कभी संक्रमण का कारण भी बन सकती है।

#2 इनग्रोन नाखून के कारण गलत तरीके से नाखून काटना इनग्रोन नाखून का सबसे आम कारण है। जब आप नाखूनों को बहुत छोटा या गलत आकार में काटते हैं तो वे त्वचा में धंस सकते हैं। तंग जूते पहनना भी इनग्रोन नाखून का एक कारण हो सकता है, क्योंकि इससे नाखूनों पर दबाव पड़ता है। चोट लगना या किसी बीमारी के कारण भी इनग्रोन नाखून हो सकते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए आप इस समस्या से बच सकते हैं।

Advertisement

#3 इनग्रोन नाखून के लक्षण इनग्रोन नाखून होने पर आपको अपने पैर या हाथ के अंगूठे पर दर्द, सूजन और लालिमा महसूस हो सकती है। इसके अलावा वहां पर खुजली या जलन भी हो सकती है। कभी-कभी संक्रमण के कारण पस भी बन सकता है। अगर आपको इन लक्षणों का अनुभव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही उपचार मिल सके और समस्या बढ़ने न पाए। समय पर इलाज कराने से आप इस समस्या से जल्दी राहत पा सकते हैं।

Advertisement

#4 इनग्रोन नाखून से कैसे बचें? इनग्रोन नाखून से बचने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियमित रूप से अपने नाखूनों को सही तरीके से काटें और उन्हें फाइल करें, ताकि कोई धार न रहे। तंग जूतों से बचें और आरामदायक जूते पहनें, जो आपके पैरों को अच्छी तरह से फिट हों। अगर आपको कोई चोट लगे तो तुरंत उसकी सफाई करें और संक्रमण रोकने वाली क्रीम लगाएं। इसके अलावा पैरों को सूखा रखें और नियमित रूप से नाखूनों की देखभाल करें।