फ्रिसबी या बैडमिंटन? हाथ-आंख का संतुलन सुधारने में कौन-सा खेल है बेहतर?

फ्रिसबी एक ऐसा खेल है, जो टीम वर्क और सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

जब आप फ्रिसबी खेलते हैं तो आपको गेंद को सही तरीके से पकड़ना और फेंकना सीखना पड़ता है, जिससे आपका हाथ-आंख का संतुलन सुधरता है।

इसके अलावा यह खेल बाहर खेलने का मौका देता है, जिससे आप ताजगी महसूस करते हैं और शारीरिक सक्रियता बढ़ती है।

फ्रिसबी खेलने से आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का भी आनंद ले सकते हैं।